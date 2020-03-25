Почему нам еще рано хоронить экономический либерализм
Профессор политологии Томас Ремингтон о том, что может сильное государство
В недавней статье в «Ведомостях» «Почему коронавирус убьет экономический либерализм» профессор Максим Буев пишет, что пандемия вируса COVID-19, вероятно, приведет к усилению роли государства в экономике в разных странах мира. Оно будет поддерживать банкротящиеся домохозяйства и компании, снижать безработицу, восстанавливать разорванные производственные цепочки, укреплять системы здравоохранения. Буев высказывает опасение, что эта пандемия приведет к смерти экономического либерализма как философии по крайней мере на нашем веку.
Однако можно и не приходить к столь резкому заключению, если под либерализмом понимать не то, что обычно понимается.
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