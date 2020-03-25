Почему нам еще рано хоронить экономический либерализм

В недавней статье в «Ведомостях» «Почему коронавирус убьет экономический либерализм» профессор Максим Буев пишет, что пандемия вируса COVID-19, вероятно, приведет к усилению роли государства в экономике в разных странах мира. Оно будет поддерживать банкротящиеся домохозяйства и компании, снижать безработицу, восстанавливать разорванные производственные цепочки, укреплять системы здравоохранения. Буев высказывает опасение, что эта пандемия приведет к смерти экономического либерализма как философии по крайней мере на нашем веку.