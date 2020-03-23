Почему коронавирус убьет экономический либерализм
Государство всегда приходит в систему, будь то отдельный рынок или вся экономика, когда она становится неустойчивой
Говорят, что в британской армии есть правило «шести П»: правильная предварительная подготовка предотвращает плохой перформанс. Есть еще варианты с другим числом «П», если убирать прилагательные или добавлять нецензурные – сути это не меняет. В ситуации с пандемией COVID-19 поразительным исключением выглядит статистика из Германии. Страна – один из «лидеров» по числу зараженных в мире, но при этом показатели смертности и критических случаев там минимум в 5–10 раз лучше, чем где бы то ни было. В чем причина немецкой аномалии?
Согласно недавней статье в Financial Times немцы, имея перед глазами пример Китая, быстро закупили дополнительное медицинское оборудование, создали мобильные госпитали, мобилизовали врачей, стали массово тестировать население. Для обработки анализов они даже мобилизовали ветеринарные клиники. Последнее для меня звучит особенно удивительно, поскольку в нашей стране это работает скорее наоборот: ветеринары иногда советуют анализы, взятые у животного, отдавать под своим именем в «человеческую» лабораторию, чтобы гарантировать их правильную обработку.