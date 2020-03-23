Почему коронавирус убьет экономический либерализм

Говорят, что в британской армии есть правило «шести П»: правильная предварительная подготовка предотвращает плохой перформанс. Есть еще варианты с другим числом «П», если убирать прилагательные или добавлять нецензурные – сути это не меняет. В ситуации с пандемией COVID-19 поразительным исключением выглядит статистика из Германии. Страна – один из «лидеров» по числу зараженных в мире, но при этом показатели смертности и критических случаев там минимум в 5–10 раз лучше, чем где бы то ни было. В чем причина немецкой аномалии?