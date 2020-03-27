Человек и Роскомнадзор
Новый гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров был исполнительным чиновником, но роли надзирателя за рунетом не сильно радовался
Новым гендиректором «Газпром-медиа» стал Александр Жаров. До этого он почти восемь лет управлял Роскомнадзором. За эти годы ведомство из службы с техническими функциями выросло в надзирателя за рунетом.
Когда-то Роскомнадзор занимался прежде всего тем, что выдавал лицензии СМИ и оформлял лицензии на эфирные частоты по решению Федеральной конкурсной комиссии. В новостях название Роскомнадзора появлялось в тех редких случаях, когда в материалах российских СМИ находили признаки экстремизма.
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