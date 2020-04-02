Некарантин на недоверии

В России фактический карантин так не называется, а поименован Владимиром Путиным как нерабочая сначала неделя, а потом месяц. Возникает вопрос: кто – президент, правительство, власти регионов, министерства и ведомства – и какую несет ответственность. Путинский эвфемизм – часть игры с электоратом, которому предстоит подтвердить правку Конституции, а потому – не надо напрягать его! Но кроме политики тут есть и сугубо экономический момент. Сейчас работодатель должен платить целиком зарплату, а если объявляется карантин, то это расценивается как время простоя по не зависящим от работника и работодателя причинам, а оно оплачивается в размере две трети оклада. Государство, конечно, не хочет, чтобы люди получали меньше – еще начнут бузить! А если не карантин, а чрезвычайное положение, то тут государство должно взять на себя затраты: работодатель освобождается от выплат, например, выходных пособий при сокращении штатов до трех месяцев, объясняет управляющий партнер юридической компании BLS Елена Кожемякина. Поэтому пока пусть платят работодатели – многие из которых такую нагрузку не переживут.