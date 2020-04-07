Удастся ли ЦБ сохранить независимость в борьбе с кризисом

Коронавирус, мощный удар по спросу и необходимость спасать экономику от кризиса вынудили власти разных стран запустить очередной раунд количественного смягчения и наращивания госрасходов, т. е. прибегнуть к испытанному лекарству, которое помогло мировой экономике выбраться из великой рецессии 2008–2009 гг. Суммы, которые бюджеты развитых стран намерены бросить на борьбу с кризисом, поражают. США, например, готовы потратить около $2 трлн, т. е. 10% ВВП, а финансировать их выпуском гособлигаций. Долги правительств частично будут выкуплены центральными банками, пусть и на вторичном рынке. И хотя эти меры не создают рисков для инфляции, они заставляют задуматься о степени связанности правительств и центральных банков, а также о дальнейшей независимости последних.