Импортозамещение в российском интернете

Как стало известно во вторник, министр связи Максут Шадаев подписал приказ от 31 марта, согласно которому с 1 апреля по 1 июля 2020 г. в России по инициативе операторов связи (их пять – это МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг») будет проводиться эксперимент. Российские граждане, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации, получат бесплатно и на скорости не ниже 10 Мбит/с доступ, во-первых, к «социально значимым», во-вторых, к «информационным» интернет-ресурсам, предложенным, в-третьих, некими «государственными органами».