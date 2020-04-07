Импортозамещение в российском интернете
Утвержденный Минкомсвязи список «социально значимых» интернет-ресурсов с бесплатным в России доступом к ним настолько удивителен, что может свидетельствовать о тестировании идеи ограничить интернет в стране.
Как стало известно во вторник, министр связи Максут Шадаев подписал приказ от 31 марта, согласно которому с 1 апреля по 1 июля 2020 г. в России по инициативе операторов связи (их пять – это МТС, «Мегафон», «Вымпелком», «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг») будет проводиться эксперимент. Российские граждане, зарегистрированные в Единой системе идентификации и аутентификации, получат бесплатно и на скорости не ниже 10 Мбит/с доступ, во-первых, к «социально значимым», во-вторых, к «информационным» интернет-ресурсам, предложенным, в-третьих, некими «государственными органами».
Заявленных в приказе целей эксперимента три: обеспечение комфортного получения гражданами необходимой информации и сервисов «в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в стране» (ссылка на заботу о гражданах); практическая отработка организационно-технологических возможностей операторов связи; «оценка востребованности» у граждан этих интернет-ресурсов (видимо, чтобы не расслаблялись) и «оценка изменений» финансово-экономических параметров деятельности операторов связи (обещание операторам подумать о компенсации затрат).