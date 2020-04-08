Система прописки умерла

Для введения режима самоизоляции и прямых карантинных мер государству оказалось важно знать, где человек живет на самом деле. Если меры станут более жесткими – по образцу, скажем, французских, где при каждом появлении на улице нужно указывать, где ты живешь и куда направляешься, – то эта информация станет жизненно необходимой.