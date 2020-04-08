Система прописки умерла

Система прописки умерлаМожно было бы заменить ее регистрацией на сайте госуслуг
События, связанные с пандемией коронавируса, хорошо показали, что и как не работает в России. Возможно, это повод отказаться от устаревших институтов. Одним из таких институтов стала прописка или, говоря юридическим языком, институт постоянной или временной регистрации по месту жительства или пребывания.
Для введения режима самоизоляции и прямых карантинных мер государству оказалось важно знать, где человек живет на самом деле. Если меры станут более жесткими – по образцу, скажем, французских, где при каждом появлении на улице нужно указывать, где ты живешь и куда направляешься, – то эта информация станет жизненно необходимой.
Отдадим должное российским властям. Об официальной регистрации в этой ситуации почти никто не вспоминает. Отдельные эксцессы вроде попыток руководства Чечни ограничить въезд по принципу прописки встречают неодобрение федеральных властей. Тема прописки возникает только тогда, когда властям нужно подчеркнуть, как в Приморском крае, что указывать в документах, обеспечивающих режим самоизоляции, нужно адрес реального проживания, а не адрес постоянной или временной регистрации.