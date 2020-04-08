Чего и кого не хватает в борьбе с COVID-19

Чего и кого не хватает в борьбе с COVID-19Сложности с приборами не должны заслонять недостатка кадров
Нехватка аппаратов ИВЛ в России на ожидаемом пике эпидемии новой коронавирусной инфекции стала официальным фактом, что ускорит решение проблемы, но к этому добавляется дефицит профессиональных врачей-анестезиологов, восполнить который быстро не получится.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным 7 апреля назвал аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России «очень дефицитной позицией». Российские предприятия будут наращивать их выпуск, уточнил министр: с 80 штук в неделю сейчас до 200 штук на следующей неделе, в планах – 1500 аппаратов за месяц. Проблема, в частности, в том, что для их комплектации необходимы детали из Европы и США, пояснил министр, а там очередь, некоторые поставщики прекратили отгрузку. Надежда на китайских производителей, которыми будут после апреля-мая постепенно замещать европейских.
Общее число заболевших COVID-19 по состоянию на 18 апреля выросло до 8672 человек, и пока в прямом смысле дефицита аппаратов ИВЛ, по крайней мере не разово и в масштабах страны, для больных с коронавирусом нет. Но, во-первых, ситуации в регионах отличаются, во-вторых, есть еще и люди с другими заболеваниями, которым может понадобиться ИВЛ. А в-третьих, пик заболеваемости COVID-19 в России, по прогнозу руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, наступит только через 10–14 дней. И тут высока вероятность, что аппаратов ИВЛ будет действительно массово не хватать.