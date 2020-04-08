Чего и кого не хватает в борьбе с COVID-19

Общее число заболевших COVID-19 по состоянию на 18 апреля выросло до 8672 человек, и пока в прямом смысле дефицита аппаратов ИВЛ, по крайней мере не разово и в масштабах страны, для больных с коронавирусом нет. Но, во-первых, ситуации в регионах отличаются, во-вторых, есть еще и люди с другими заболеваниями, которым может понадобиться ИВЛ. А в-третьих, пик заболеваемости COVID-19 в России, по прогнозу руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой, наступит только через 10–14 дней. И тут высока вероятность, что аппаратов ИВЛ будет действительно массово не хватать.