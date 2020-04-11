Сколько жизней заберет экономический кризис

Если смотреть на корреляцию между уровнем дохода стран и смертностью, то связь прослеживается прямая: чем богаче страна, тем меньше смертность и выше продолжительность жизни. Однако эта корреляция не означает причинно-следственной связи. Если же суммировать результаты недавних исследований, в которых анализируется причинно-следственная связь влияния рецессий и кризисов на смертность, то их можно обобщить в два результата.