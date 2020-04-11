Сколько жизней заберет экономический кризис

Сколько жизней заберет экономический кризисСмертность в России в тяжелые годы почти такая же, как в войну
Борьба с коронавирусом в России и в мире, как и другие факторы (например, динамика цен на нефть) грозят нам очередным экономическим кризисом. Один из вопросов, который, наверно, логично задать – сколько жизней заберет кризис?
Если смотреть на корреляцию между уровнем дохода стран и смертностью, то связь прослеживается прямая: чем богаче страна, тем меньше смертность и выше продолжительность жизни. Однако эта корреляция не означает причинно-следственной связи. Если же суммировать результаты недавних исследований, в которых анализируется причинно-следственная связь влияния рецессий и кризисов на смертность, то их можно обобщить в два результата.
Первый и контринтуитивный – в развитых и богатых странах рецессии либо не влияют на смертность, либо в среднем даже уменьшают ее. Американский экономист Кристофер Рам в серии статей показал процикличность смертности в США: она была выше в «жирные годы», в которые усиливались проблемы с курением, излившим весом, сердечно сосудистыми и другими заболеваниями.