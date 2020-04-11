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Сколько жизней заберет экономический кризис

Смертность в России в тяжелые годы почти такая же, как в войну
Евгений Яковлев
Василий Кузьмиченок / ТАСС

Борьба с коронавирусом в России и в мире, как и другие факторы (например, динамика цен на нефть) грозят нам очередным экономическим кризисом. Один из вопросов, который, наверно, логично задать – сколько жизней заберет кризис?

Если смотреть на корреляцию между уровнем дохода стран и смертностью, то связь прослеживается прямая: чем богаче страна, тем меньше смертность и выше продолжительность жизни. Однако эта корреляция не означает причинно-следственной связи. Если же суммировать результаты недавних исследований, в которых анализируется причинно-следственная связь влияния рецессий и кризисов на смертность, то их можно обобщить в два результата.

Первый и контринтуитивный – в развитых и богатых странах рецессии либо не влияют на смертность, либо в среднем даже уменьшают ее. Американский экономист Кристофер Рам в серии статей показал процикличность смертности в США: она была выше в «жирные годы», в которые усиливались проблемы с курением, излившим весом, сердечно сосудистыми и другими заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных