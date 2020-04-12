Почему москвичи вышли в карантин из дома

Третье – это кажущаяся необоснованность требований самоизоляции, полагает Левинсон. Подавляющее большинство россиян – около 90% в опросах «Левада-центра» – считают себя ответственными за семью, уверены, что могут влиять на то, что в ней происходит. Считать их безответственными было бы заблуждением. Но людям ограничения, введенные властями, кажутся не сообразными с уровнем опасности, которого люди не осознают. В России нет того, что рассказывают масс-медиа о событиях в Европе или США, – гробов на улицах; еще только появились очереди в больницы из карет скорой помощи. Страшного не было видно, резкие превентивные меры люди выполняли несколько дней, но результата этих чрезвычайных действий не видели. То, что именно поэтому ситуация не так плоха, как могла бы быть, сознание часто не убеждает. Как следствие, сдерживать себя горожанам становится невозможно.