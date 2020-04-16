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Мнения / От редакции

Почему помогать нужно всем

Российское государство пока ведет вчерашнюю войну
Владимир Рувинский
Максим Стулов / Ведомости

Российские власти реагируют на пандемию, опираясь на опыт предыдущих кризисов, а он не годится. Если прежде можно было помогать отдельным предприятиям и компаниям, то сейчас в поддержке нуждаются все.

Антикризисную поддержку в коронавирусную эпоху российские власти распределяют, памятуя о кризисе 2008–2009 гг. Снова список системообразующих предприятий, пусть и сильно пополненный, снова важнейшие отрасли – и упор делается на отсрочку выплаты налогов, обслуживания кредитов и погашения аренды.

Безвозмездная помощь предприятиям и населению заявлена, но очень избирательная, приходит позже, чем хотелось бы, и ее меньше, чем общество ожидало. Новое, повышенное до 12 130 руб. по России и до 19 500 руб. в Москве пособие по безработице смогут получить далеко не все потерявшие работу. А их число, по прогнозу Алексея Кудрина, вырастет к концу года с 2,5 млн до 8 млн. А доказать потерю работы смогут не все.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных