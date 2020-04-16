Почему помогать нужно всем

Почему помогать нужно всемРоссийское государство пока ведет вчерашнюю войну
Российские власти реагируют на пандемию, опираясь на опыт предыдущих кризисов, а он не годится. Если прежде можно было помогать отдельным предприятиям и компаниям, то сейчас в поддержке нуждаются все.
Антикризисную поддержку в коронавирусную эпоху российские власти распределяют, памятуя о кризисе 2008–2009 гг. Снова список системообразующих предприятий, пусть и сильно пополненный, снова важнейшие отрасли – и упор делается на отсрочку выплаты налогов, обслуживания кредитов и погашения аренды.
Безвозмездная помощь предприятиям и населению заявлена, но очень избирательная, приходит позже, чем хотелось бы, и ее меньше, чем общество ожидало. Новое, повышенное до 12 130 руб. по России и до 19 500 руб. в Москве пособие по безработице смогут получить далеко не все потерявшие работу. А их число, по прогнозу Алексея Кудрина, вырастет к концу года с 2,5 млн до 8 млн. А доказать потерю работы смогут не все.