Почему помогать нужно всем

Безвозмездная помощь предприятиям и населению заявлена, но очень избирательная, приходит позже, чем хотелось бы, и ее меньше, чем общество ожидало. Новое, повышенное до 12 130 руб. по России и до 19 500 руб. в Москве пособие по безработице смогут получить далеко не все потерявшие работу. А их число, по прогнозу Алексея Кудрина, вырастет к концу года с 2,5 млн до 8 млн. А доказать потерю работы смогут не все.