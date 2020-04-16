Концепция «на троих»

Это законодательство необходимо существенно реформировать, в том числе с учетом нормотворческого опыта, полученного в антивирусной кампании. Опыта как успешного, так и не слишком. Антивирусное нормотворчество развивается сейчас эвристическим путем. Идеи рождаются из их очевидности, в страшной спешке. Отсюда неизбежные ляпы и огрехи, как случилось с теми же «нерабочими днями». Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось объяснять, что это понятие применено в указе президента «не в классическом понимании этого слова». Ведомства, чтобы придать этому разъяснению какую-то легитимность, приводили разъяснение пресс-секретаря в своих письмах.