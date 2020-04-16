Концепция «на троих»Государству не стоит снимать с себя ответственность за кризис
Законодательство о чрезвычайных ситуациях не выдержало проверку на качество и прочность. Три основные меры для борьбы с угрозой эпидемии коронавируса – объявление нерабочих дней с сохранением заработной платы, приостановление деятельности предприятий отдельных отраслей, ограничение свободы передвижения граждан – исполняются в отрыве от положений федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», федерального конституционного закона РФ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
Это законодательство необходимо существенно реформировать, в том числе с учетом нормотворческого опыта, полученного в антивирусной кампании. Опыта как успешного, так и не слишком. Антивирусное нормотворчество развивается сейчас эвристическим путем. Идеи рождаются из их очевидности, в страшной спешке. Отсюда неизбежные ляпы и огрехи, как случилось с теми же «нерабочими днями». Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось объяснять, что это понятие применено в указе президента «не в классическом понимании этого слова». Ведомства, чтобы придать этому разъяснению какую-то легитимность, приводили разъяснение пресс-секретаря в своих письмах.
Очевидно, что будущее реформированное законодательство должно воспринять не все эти вынужденно поспешные решения. Чтобы выбрать из них нужные и правильные, необходимо определить концептуальную основу выживания в чрезвычайных ситуациях: кого они касаются и кто должен быть задействован в их преодолении.