Правила поведения при ЧС утверждены правительством

По словам источника, близкого к спецслужбам, закон о защите от ЧС разработан еще в 1990-е гг., но ранее до подобных правил не доходили руки, потому что ничего похожего на происходящее сейчас не прогнозировалось. Система борьбы с ЧС была ориентирована на пожары, наводнения, землетрясения, но не на вирусную пандемию, а те, кто занимался вопросами биологической защиты в СССР как части гражданской обороны, давно на пенсии или ушли из жизни. Определенные и вполне серьезные компетенции борьбы с такими угрозами есть и в Минобороны, и в Роспотребнадзоре, но мобилизационной системы нет, продолжает собеседник «Ведомостей», система противодействия создается на ходу. Этим, а не какими-то политическими или экономическими причинами, скорее всего, и объясняется затяжка с объявлением ЧС – ведь ясно же, что какой-нибудь бутик экологических продуктов не сможет стать пунктом питания при ЧС, к чему были готовы советские гастрономы.