Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)». Подготовить этот документ премьер поручил МВД, МЧС, Роспотребнадзору и Минздраву 25 марта, после первого телеобращения президента Владимира Путина о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
Правила устанавливают обязанность граждан и организаций выполнять распоряжения правительства и иных органов, упомянутых в законе о защите населения и территорий от ЧС (в том числе региональных, например – мэра Москвы). Гражданам при возникновении ЧС следует прослушать оповещение и действовать соответственно указаниям, помогая должностным лицам, ликвидирующим последствия ЧС, и пострадавшим гражданам, если это не связано с угрозой их жизни и здоровью. Они также должны носить при себе документы, не проникать в опасные зоны и не создавать угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию других лиц. Гражданам нельзя также распространять недостоверную информацию о ЧС. Организации должны всячески способствовать ликвидации ЧС, при необходимости снабжая своих работников средствами, а если надо – прекращать работу.
По словам источника, близкого к спецслужбам, закон о защите от ЧС разработан еще в 1990-е гг., но ранее до подобных правил не доходили руки, потому что ничего похожего на происходящее сейчас не прогнозировалось. Система борьбы с ЧС была ориентирована на пожары, наводнения, землетрясения, но не на вирусную пандемию, а те, кто занимался вопросами биологической защиты в СССР как части гражданской обороны, давно на пенсии или ушли из жизни. Определенные и вполне серьезные компетенции борьбы с такими угрозами есть и в Минобороны, и в Роспотребнадзоре, но мобилизационной системы нет, продолжает собеседник «Ведомостей», система противодействия создается на ходу. Этим, а не какими-то политическими или экономическими причинами, скорее всего, и объясняется затяжка с объявлением ЧС – ведь ясно же, что какой-нибудь бутик экологических продуктов не сможет стать пунктом питания при ЧС, к чему были готовы советские гастрономы.
Постановление выглядит скорее как формальность, дополнительное напоминание о том, что следует соблюдать закон, говорит глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. Так, в документе продублирован запрет на распространение фальшивых новостей. Но в нем есть и новеллы – например, это один из первых актов, который требует от граждан носить с собой паспорт: до сих пор такое требование было предусмотрено только в режиме ЧС, который у нас не вводился. Также постановление обязывает граждан подчиняться распоряжениям, переданным через смс. Документ обобщает полномочия губернаторов ограничивать права граждан в условиях повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Такое право они получили благодаря поправкам, вступившим в силу 1 апреля, напоминает Коротеев. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин, к указу которого о введении режима самоизоляции были достаточно серьезные правовые претензии, уже 2 апреля переиздал этот указ и теперь он абсолютно законен, отмечает юрист.
Согласно поправкам в закон о защите от ЧС, вступившим в силу с 1 апреля, правительство получило право устанавливать правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС, напоминает Алексей Добрынин из коллегии адвокатов Pen & Paper. Именно их утвердил Мишустин. Однако это правила именно на случай введения такого режима, пока он вводится на уровне регионов. На самом деле эти правила фактически полностью дублируют все, что указано в законе, но они прописаны более детально, например указан даже номер, по которому следует звонить в диспетчерскую службу. Гражданам вменена обязанность иметь при себе документ – даже если вы просто пошли за хлебом, напоминает юрист.
Сам по себе режим ЧС предполагает различные причины возникновения такого исключительного положения, совершенно не обязательно это эпидемия, говорит Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». Документ носит в общем-то универсальный характер и в равной степени применим как в сложившейся ситуации, так, например, и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. При этом исходя из причины введения режима ЧС предполагается возможность делегирования полномочий как конкретному органу исполнительной власти, действующему на период введения режима (правительство, МЧС, Росгвардия, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти в субъектах Федерации и т. д.), так и временно создаваемым коллегиальным или единоличным органам власти на период ЧС – например, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, оперативному штабу. Режим как раз предполагает ситуацию, при которой происходит отклонение от нормального порядка жизнедеятельности, что требует чрезвычайных мер и нестандартных управленческих решений, говорит Горбунов.
Данное постановление, продолжает он, само по себе не вводит санкций за нарушения, ответственность устанавливается в соответствии с Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях, а также на основании кодексов субъектов Федерации, в случае если они предполагают соответствующие штрафы. Собственно, само постановление указывает в том числе и на необходимость соблюдения ограничений, устанавливаемых не только федеральными органами власти, но и субъектами Федерации. Поэтому если в Москве или в другом регионе вводятся ограничения, которые не устанавливаются этим постановлением правительства, это значит, что они должны в равной степени соблюдаться и ответственность за них также возможна, заключает юрист.