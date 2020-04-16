Правительству неплохо бы переселиться на планету людей

Правительству неплохо бы переселиться на планету людейМедлительность властей может дорого обойтись экономике
Наши власти напоминают командующего или главнокомандующего, который все придерживает резервы, чтобы бросить их в решающий момент и раздавить противника (как печенегов или половцев), а пока призывает тех, кто на передовой, держаться. Потому что еще рано, рано, ну рано... И так будет «еще рано» до тех пор, пока не окажется «уже поздно». «У нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о «пора». Мы и слова этого почти не знаем», – писала Зинаида Гиппиус. Долго запрягаем, думая, что, пока запрягаем, авось и ехать не придется, а придется – так «мы поедем, мы помчимся» столь быстро, что всех обгоним. Главное, чтобы дорогу за это время не размыло да лошадь не околела...
Правительство «запрягало» долго – в поддержке предприниматели нуждались уже в феврале – марте, когда начали рушиться нефтяные цены и курс рубля, разворачивалась эпидемия и было ясно, что «авось» не выручит и не пронесет. Разгоняется правительство тоже медленно, постепенно наращивая поддержку экономике. С 1,2% ВВП дополнительный финансовый ресурс, по оценкам Минфина, вырос до 2,8% ВВП, но значительная его часть – госгарантии, которые могут не потребоваться, и отсрочки по налогам, которых все равно не будет. То есть помощь для многих призрачная, как строчка в отчете чиновников.
Понять, почему правительство придерживает ресурсы, несложно – не изучен как сам коронавирус, так и его последствия для экономики. «В некотором роде мы сейчас проходим через эпидемию испанского гриппа 1918 г., Великую депрессию и «Великую рецессию» 2007–2008 гг. вместе взятые», – цитирует издание «Эконс» профессора MIT Дарона Аджемоглу. Да и резервы только на первый взгляд выглядят такими уж большими. Свободных средств в фонде национального благосостояния (ФНБ) – около 8,5% ВВП, оценивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. При ценах на нефть $20/барр. из ФНБ придется потратить более 2 трлн руб. только на замещение выпадающих из бюджета нефтегазовых доходов и только в этом году, ожидает Минфин. К тому же активная продажа валюты из ФНБ будет укреплять рубль и тем самым ослаблять бюджет.