Правительству неплохо бы переселиться на планету людей

Наши власти напоминают командующего или главнокомандующего, который все придерживает резервы, чтобы бросить их в решающий момент и раздавить противника (как печенегов или половцев), а пока призывает тех, кто на передовой, держаться. Потому что еще рано, рано, ну рано... И так будет «еще рано» до тех пор, пока не окажется «уже поздно». «У нас, русских, нет внутреннего понятия о времени, о часе, о «пора». Мы и слова этого почти не знаем», – писала Зинаида Гиппиус. Долго запрягаем, думая, что, пока запрягаем, авось и ехать не придется, а придется – так «мы поедем, мы помчимся» столь быстро, что всех обгоним. Главное, чтобы дорогу за это время не размыло да лошадь не околела...