Окно возможностей для здравоохранения

Эпидемия (как и война) не отменяет разделения труда и не прекращает экономического обмена, а лишь меняет структуру спроса и способы его удовлетворения. То есть сокращение производства в одних отраслях сопровождается его ростом в других. В первую очередь окно возможностей открывается для здравоохранения: спрос на его услуги и осознание их потребительской ценности в условиях эпидемии растут с колоссальной скоростью.