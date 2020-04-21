Окно возможностей для здравоохранения

Окно возможностей для здравоохраненияМедицина в период пандемии – локомотив экономики развитых стран, но не России
Эпидемия (как и война) не отменяет разделения труда и не прекращает экономического обмена, а лишь меняет структуру спроса и способы его удовлетворения. То есть сокращение производства в одних отраслях сопровождается его ростом в других. В первую очередь окно возможностей открывается для здравоохранения: спрос на его услуги и осознание их потребительской ценности в условиях эпидемии растут с колоссальной скоростью.
Поэтому вызванное эпидемией падение производства в развитых странах будет в первую очередь возмещаться ростом медицинского сектора и смежных с ним отраслей. Причина проста. Здравоохранение этих стран не только борется с эпидемией (создавая условия для восстановления нормальной жизни и экономики в целом), но и создает колоссальный спрос для рынка труда и других отраслей, а также производит большой объем добавленной стоимости, увеличивая ВВП и обеспечивая его соответствие денежной эмиссии (см. таблицу).