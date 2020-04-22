Нафталиновые новеллы силовиков

В среду «Интерфакс» сообщил, что в Госдуму поступили поправки в закон «О полиции», расширяющие права полицейских в части вскрытия автомобилей, в том числе без присутствия их владельцев и собственников, и в части оцепления жилых зданий. Полицейских предполагается также освободить от любого преследования (дисциплинарного, административного или уголовного), если сотрудник полиции действовал «при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».