Нафталиновые новеллы силовиков

Нафталиновые новеллы силовиковПод прикрытием самоизоляции полиция может получить избыточные права
Разработанные МВД и утвержденные правительством поправки в закон «О полиции» выглядят очередной попыткой силовиков зафиксировать презумпцию своей правоты для ситуаций, когда общественное противодействие, в особенности публичное, затруднено из-за самоизоляции.
В среду «Интерфакс» сообщил, что в Госдуму поступили поправки в закон «О полиции», расширяющие права полицейских в части вскрытия автомобилей, в том числе без присутствия их владельцев и собственников, и в части оцепления жилых зданий. Полицейских предполагается также освободить от любого преследования (дисциплинарного, административного или уголовного), если сотрудник полиции действовал «при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».
Режим самоизоляции ужесточается, а потому поправки выглядят угрожающе. Однако речь, вероятно, идет отнюдь не только о нынешней ситуации. По всей видимости, силовики и их лоббисты в правительстве и Госдуме пытаются в карантинной тишине протолкнуть инициативы, которые в иной ситуации могли бы вызвать негативную реакцию экспертов и общества.