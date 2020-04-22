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Нафталиновые новеллы силовиков

Под прикрытием самоизоляции полиция может получить избыточные права
Павел Аптекарь Владимир Рувинский
Евгений Разумный / Ведомости

Разработанные МВД и утвержденные правительством поправки в закон «О полиции» выглядят очередной попыткой силовиков зафиксировать презумпцию своей правоты для ситуаций, когда общественное противодействие, в особенности публичное, затруднено из-за самоизоляции.

В среду «Интерфакс» сообщил, что в Госдуму поступили поправки в закон «О полиции», расширяющие права полицейских в части вскрытия автомобилей, в том числе без присутствия их владельцев и собственников, и в части оцепления жилых зданий. Полицейских предполагается также освободить от любого преследования (дисциплинарного, административного или уголовного), если сотрудник полиции действовал «при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции».

Режим самоизоляции ужесточается, а потому поправки выглядят угрожающе. Однако речь, вероятно, идет отнюдь не только о нынешней ситуации. По всей видимости, силовики и их лоббисты в правительстве и Госдуме пытаются в карантинной тишине протолкнуть инициативы, которые в иной ситуации могли бы вызвать негативную реакцию экспертов и общества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных