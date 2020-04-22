Полиции разрешат вскрывать автомобили и не сразу представляться гражданам

Полиции разрешат вскрывать автомобили и не сразу представляться гражданамПоправки, разработанные МВД еще полтора года назад, вскоре внесут в Госдуму
Разработанные Министерством внутренних дел еще в 2018 г. поправки в закон о полиции находятся в стадии активного рассмотрения в правительстве и скоро могут быть внесены в Госдуму, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к центральному аппарату МВД. Речь в законопроекте идет об очередном расширении прав полицейских за счет прав граждан, считает эксперт.
По словам человека в аппарате Госдумы и собеседника в думском комитете по безопасности, в нижнюю палату этот законопроект еще не поступал. В Белом доме вопрос «Ведомостей» о том, прошли ли поправки через правительственную комиссию по законопроектной деятельности, оставили без комментариев. В любом случае все формальности скоро уладят и законопроект будет внесен, уверяет еще один источник в правоохранительных органах. По его словам, документ так долго лежал в правительстве из-за необходимости согласований и доработок. В МВД не ответили на запрос «Ведомостей».
Согласно поправкам, как сообщили «Ведомостям» человек, близкий к центральному аппарату МВД, и источник в правоохранительных органах, полицейский сможет представляться задержанному уже после прекращения им опасных, т. е. угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий. Кроме того, применять обнаженное оружие можно будет не только в случае, если задерживаемый пытается его выхватить, но и в других ситуациях, когда действия последнего расценены как угроза нападения. Полиции будет разрешено при блокировании территорий досматривать граждан, проходящих в эти зоны, и отказывать им в проходе, если они отказываются от досмотра. Полицейские смогут также вскрывать автомобили в отсутствие их владельца для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках, при этом автовладелец должен быть уведомлен о вскрытии в течение 24 часов. Наконец, еще одной поправкой устанавливается, что полицейский не несет ответственности, если его действия были законными.
Любое увеличение прав полиции происходит за счет прав граждан, считает адвокат Сергей Бадамшин. Причем следует понимать, что нормы, которые сейчас принимаются в том числе под предлогом борьбы с коронавирусом, будут действовать и тогда, когда эпидемия уже закончится. На самом деле полиция уже сейчас располагает всей необходимой для работы правовой базой, уверен адвокат, нужно только заставить сотрудников МВД научиться ею пользоваться. А об уровне правовой грамотности юристов МВД, по мнению Бадамшина, свидетельствует формулировка проекта, которая гласит, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении им обязанностей, возложенных на полицию. Но уже по действующему закону не подлежит ответственности сотрудник полиции, который выполняет обязанности по службе, действуя строго в рамках предоставленных ему полномочий, напоминает эксперт.