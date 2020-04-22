Полиции разрешат вскрывать автомобили и не сразу представляться гражданам

Согласно поправкам, как сообщили «Ведомостям» человек, близкий к центральному аппарату МВД, и источник в правоохранительных органах, полицейский сможет представляться задержанному уже после прекращения им опасных, т. е. угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий. Кроме того, применять обнаженное оружие можно будет не только в случае, если задерживаемый пытается его выхватить, но и в других ситуациях, когда действия последнего расценены как угроза нападения. Полиции будет разрешено при блокировании территорий досматривать граждан, проходящих в эти зоны, и отказывать им в проходе, если они отказываются от досмотра. Полицейские смогут также вскрывать автомобили в отсутствие их владельца для предотвращения преступлений, обеспечения безопасности граждан и при массовых беспорядках, при этом автовладелец должен быть уведомлен о вскрытии в течение 24 часов. Наконец, еще одной поправкой устанавливается, что полицейский не несет ответственности, если его действия были законными.