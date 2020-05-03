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Маскировка действительности

Российские строгости могут быть неэффективны из-за российской бедности
Владимир Рувинский
TASS

Власти вводят в регионах обязательное ношение масок для защиты от коронавируса, но без дополнительных мер это может подстегнуть полицейские злоупотребления и увеличить заболеваемость.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел более строгие меры контроля, чтобы не допустить распространения коронавируса: жители региона обязаны носить «средства индивидуальной защиты органов дыхания» в общественных местах. С 1 мая это рекомендация, с 12 мая – обязательное требование, нарушителей сотрудники полиции, автоинспекции и «других правоохранительных и надзорных органов» могут оштрафовать на 4000 руб.

У подмосковного губернатора, не исключено, были другие планы. 29 апреля он в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Московская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. И действительно, количество новых случаев с 21 апреля снижалась, но 30 апреля и 1 мая кривая резко пошла вверх. Идея губернатора похожа на то, что происходит и в других странах мира, где пытаются сдержать распространение инфекции. Но копирование выполняется весьма избирательно и оставляет пробелы для произвольного репрессивного толкования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных