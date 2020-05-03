Маскировка действительности

У подмосковного губернатора, не исключено, были другие планы. 29 апреля он в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Московская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. И действительно, количество новых случаев с 21 апреля снижалась, но 30 апреля и 1 мая кривая резко пошла вверх. Идея губернатора похожа на то, что происходит и в других странах мира, где пытаются сдержать распространение инфекции. Но копирование выполняется весьма избирательно и оставляет пробелы для произвольного репрессивного толкования.