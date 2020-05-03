Маскировка действительности

Маскировка действительностиРоссийские строгости могут быть неэффективны из-за российской бедности
Власти вводят в регионах обязательное ношение масок для защиты от коронавируса, но без дополнительных мер это может подстегнуть полицейские злоупотребления и увеличить заболеваемость.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел более строгие меры контроля, чтобы не допустить распространения коронавируса: жители региона обязаны носить «средства индивидуальной защиты органов дыхания» в общественных местах. С 1 мая это рекомендация, с 12 мая – обязательное требование, нарушителей сотрудники полиции, автоинспекции и «других правоохранительных и надзорных органов» могут оштрафовать на 4000 руб.
У подмосковного губернатора, не исключено, были другие планы. 29 апреля он в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Московская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19. И действительно, количество новых случаев с 21 апреля снижалась, но 30 апреля и 1 мая кривая резко пошла вверх. Идея губернатора похожа на то, что происходит и в других странах мира, где пытаются сдержать распространение инфекции. Но копирование выполняется весьма избирательно и оставляет пробелы для произвольного репрессивного толкования.