В Питере не бить

Суровость силовиков и судебных решений в делах против участников несогласованных акций протеста – московское явление. В остальной России суды стали снисходительнее к митингующим, что можно объяснить меньшим давлением исполнительной власти и недовольством части судей фальсификациями и плохим качеством работы полиции и Росгвардии.