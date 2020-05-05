В Питере не бить

В Питере не битьЖесткие разгоны митингов и суровые суды сосредоточились в Москве
Суровость силовиков и судебных решений в делах против участников несогласованных акций протеста – московское явление. В остальной России суды стали снисходительнее к митингующим, что можно объяснить меньшим давлением исполнительной власти и недовольством части судей фальсификациями и плохим качеством работы полиции и Росгвардии.
Судебный департамент при Верховном суде опубликовал судебную статистику за 2019 г., в том числе данные о делах о нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Данные рекордные по числу наказанных, оштрафованных и размеру штрафов, но рекорд обеспечила Москва.
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