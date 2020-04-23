Стоит ли разгонять виртуальные митинги«Разговорчики» позволяют людям выговориться – это важно и безопасно
Несколько дней назад, а именно 20 апреля, сидящая на самоизоляции Россия познакомилась с новым для себя явлением – виртуальными митингами. При помощи сервиса «Разговорчики» (говорящее, конечно, название) в «Яндекс.Навигаторе» граждане стали собираться дистанционно на главных площадях в крупных городах – все началось в Ростове-на-Дону, а уже позже люди собрались также в Москве у Кремля и в Петербурге на Дворцовой площади.
Продлилась вся эта вакханалия выражения накопившихся гражданских эмоций не очень долго, так как вскоре сообщения, содержавшие в основном критику действий российских властей во время пандемии, в сервисе стали быстро стирать. По сути, виртуальные митинги виртуально разогнали.
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