Стоит ли разгонять виртуальные митинги

Несколько дней назад, а именно 20 апреля, сидящая на самоизоляции Россия познакомилась с новым для себя явлением – виртуальными митингами. При помощи сервиса «Разговорчики» (говорящее, конечно, название) в «Яндекс.Навигаторе» граждане стали собираться дистанционно на главных площадях в крупных городах – все началось в Ростове-на-Дону, а уже позже люди собрались также в Москве у Кремля и в Петербурге на Дворцовой площади.