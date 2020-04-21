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Бедность против карантина

Властям стоит прислушаться к выступлениям граждан онлайн и офлайн
Павел Аптекарь Владимир Рувинский
TASS

Локальные выступления против мер самоизоляции могут стать частыми в регионах, где низкий уровень жизни и большая доля неофициальных заработков не позволяют местным жителям надолго останавливать неформальные трудовые практики.

Первое массовое по локальным меркам (несколько сот человек) выступление против предписанных властями мер самоизоляции состоялось в Северной Осетии в понедельник 20 апреля и совпало с серией виртуальных митингов против ограничения передвижения, организованных на электронных платформах (преимущественно в «Яндексе») в других регионах России. Лозунги в разных регионах различались, но было и общее: и объявление чрезвычайной ситуации, и отмена ограничений на передвижение позволит людям получить деньги на повседневные, самые элементарные потребности – либо пособие от государства, либо заработок.

Есть соблазн списать локальное выступление во Владикавказе на национальную специфику и негативное отношение значительной части жителей к главе республики Вячеславу Битарову, которого подозревают в лоббировании бизнес-интересов. Люди в регионе политически активны, им удавалось менять власть, сейчас там сильна оппозиция, считает политолог Михаил Виноградов, а дистанция между обществом, гражданином и властью меньше, чем в большинстве других регионов.

Но ситуация существенно сложнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных