Бедность против карантина

Первое массовое по локальным меркам (несколько сот человек) выступление против предписанных властями мер самоизоляции состоялось в Северной Осетии в понедельник 20 апреля и совпало с серией виртуальных митингов против ограничения передвижения, организованных на электронных платформах (преимущественно в «Яндексе») в других регионах России. Лозунги в разных регионах различались, но было и общее: и объявление чрезвычайной ситуации, и отмена ограничений на передвижение позволит людям получить деньги на повседневные, самые элементарные потребности – либо пособие от государства, либо заработок.