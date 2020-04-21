Бедность против карантина

Бедность против карантинаВластям стоит прислушаться к выступлениям граждан онлайн и офлайн
Локальные выступления против мер самоизоляции могут стать частыми в регионах, где низкий уровень жизни и большая доля неофициальных заработков не позволяют местным жителям надолго останавливать неформальные трудовые практики.
Первое массовое по локальным меркам (несколько сот человек) выступление против предписанных властями мер самоизоляции состоялось в Северной Осетии в понедельник 20 апреля и совпало с серией виртуальных митингов против ограничения передвижения, организованных на электронных платформах (преимущественно в «Яндексе») в других регионах России. Лозунги в разных регионах различались, но было и общее: и объявление чрезвычайной ситуации, и отмена ограничений на передвижение позволит людям получить деньги на повседневные, самые элементарные потребности – либо пособие от государства, либо заработок.
Есть соблазн списать локальное выступление во Владикавказе на национальную специфику и негативное отношение значительной части жителей к главе республики Вячеславу Битарову, которого подозревают в лоббировании бизнес-интересов. Люди в регионе политически активны, им удавалось менять власть, сейчас там сильна оппозиция, считает политолог Михаил Виноградов, а дистанция между обществом, гражданином и властью меньше, чем в большинстве других регионов.
Но ситуация существенно сложнее.