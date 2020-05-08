Посетитель не должен разочароваться

Посетитель не должен разочароватьсяПока непонятно, какой будет коммуникация, когда двери музеев откроются
Уже два месяца мы живем без Метрополитена, MоМА, Лувра, Уффици, Прадо, Тейта Модерн и Тейта Британ, Британского музея и Парфенона, Мюнхенской пинакотеки и Орсэ, без музеев Ватикана и Капитолия, без национальных галерей Праги и Будапешта. Без Эрмитажа, Русского музея и Третьяковки. Без Пушкинского. Оказалось, что это невозможно трудно.
На первых порах мы весело смотрели друг на друга в «зуме», находя забавным то, что сейчас кажется обыденным, – приоткрытый мир наших домов, неформальность поз, интимность общения.
Но оказалось, что покинутые музеи ждали и ждут людей. Все два месяца мы и наши коллеги пытались восполнить потерю. Конечно, в этих попытках виртуальной жизни есть и свои плюсы. Мы сделали много новых проектов, прочитали, читаем и будем читать лекции, осваиваем вместе с нашими зрителями VR-экскурсии в 3D. Новые форматы возникают еженедельно, и наши зрители следят за нами, благодарно откликаясь на новые идеи.