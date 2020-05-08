Посетитель не должен разочароваться

Но оказалось, что покинутые музеи ждали и ждут людей. Все два месяца мы и наши коллеги пытались восполнить потерю. Конечно, в этих попытках виртуальной жизни есть и свои плюсы. Мы сделали много новых проектов, прочитали, читаем и будем читать лекции, осваиваем вместе с нашими зрителями VR-экскурсии в 3D. Новые форматы возникают еженедельно, и наши зрители следят за нами, благодарно откликаясь на новые идеи.