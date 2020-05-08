Посетитель не должен разочароваться

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Пока непонятно, какой будет коммуникация, когда двери музеев откроются
Марина Лошак , директор ГМИИ им. А. С. Пушкина
Артем Житенев / ТАСС

Уже два месяца мы живем без Метрополитена, MоМА, Лувра, Уффици, Прадо, Тейта Модерн и Тейта Британ, Британского музея и Парфенона, Мюнхенской пинакотеки и Орсэ, без музеев Ватикана и Капитолия, без национальных галерей Праги и Будапешта. Без Эрмитажа, Русского музея и Третьяковки. Без Пушкинского. Оказалось, что это невозможно трудно.

На первых порах мы весело смотрели друг на друга в «зуме», находя забавным то, что сейчас кажется обыденным, – приоткрытый мир наших домов, неформальность поз, интимность общения.

Но оказалось, что покинутые музеи ждали и ждут людей. Все два месяца мы и наши коллеги пытались восполнить потерю. Конечно, в этих попытках виртуальной жизни есть и свои плюсы. Мы сделали много новых проектов, прочитали, читаем и будем читать лекции, осваиваем вместе с нашими зрителями VR-экскурсии в 3D. Новые форматы возникают еженедельно, и наши зрители следят за нами, благодарно откликаясь на новые идеи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных