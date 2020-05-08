Без грохота и чеканного шага

Страны коалиции во главе с СССР, Великобританией и США победили в схватке со странами оси во главе с Германией и Японией. Первым из лидеров оси пал Третий рейх, дважды подписывавший акты о безоговорочной капитуляции: 7 мая 1945 г. в Реймсе – предварительно и 9 мая в Карлсхорсте – окончательно. После этого вермахт, правда, еще покуражился около недели: в Курляндии (то было последнее сражение Красной армии на европейском театре!), в Судетах, в дельте Вислы, в Ла-Рошели, в Словении и Тироле и еще на различных островах – греческих Крите и Родосе, британском Олдерни и голландском Текселе. Самый последний «очаг сопротивления», а точнее, робинзонады довольно курьезен: на Шпицбергене норвежские охотники на тюленей наткнулись на метеостанцию вермахта – 10 немецких полярных метеорологов, потерявших связь с Берлином еще 29 апреля 1945 г., узнали о капитуляции только от арестовавших их охотников. Произошло это 4 сентября – двумя днями позже даже того, как на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии.