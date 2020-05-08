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Без грохота и чеканного шага

День Победы как день тишины
Павел Полян , историк
Андрей Гордеев / Ведомости

1.

Скоро 75-летие окончания Второй мировой войны в Европе. Если Первую мировую с ее 20 с лишним миллионами жертв и армянской и греческой резней называли еще почему-то Великой, то Вторую с ее втрое-вчетверо бóльшим мартирологом, с еврейским и цыганским этноцидами иначе как ужасной не назовешь.

Страны коалиции во главе с СССР, Великобританией и США победили в схватке со странами оси во главе с Германией и Японией. Первым из лидеров оси пал Третий рейх, дважды подписывавший акты о безоговорочной капитуляции: 7 мая 1945 г. в Реймсе – предварительно и 9 мая в Карлсхорсте – окончательно. После этого вермахт, правда, еще покуражился около недели: в Курляндии (то было последнее сражение Красной армии на европейском театре!), в Судетах, в дельте Вислы, в Ла-Рошели, в Словении и Тироле и еще на различных островах – греческих Крите и Родосе, британском Олдерни и голландском Текселе. Самый последний «очаг сопротивления», а точнее, робинзонады довольно курьезен: на Шпицбергене норвежские охотники на тюленей наткнулись на метеостанцию вермахта – 10 немецких полярных метеорологов, потерявших связь с Берлином еще 29 апреля 1945 г., узнали о капитуляции только от арестовавших их охотников. Произошло это 4 сентября – двумя днями позже даже того, как на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции Японии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных