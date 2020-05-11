О чем говорят санкции США против режима Николаса Мадуро

В начале этого года США усилили давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 мая венесуэльский лидер заявил о попытке покушения на него наемников, которые действовали при поддержке США и Колумбии. В Вашингтоне опровергли причастность к инциденту вблизи Каракаса, где были убиты восемь предполагаемых террористов и еще двое задержаны. Последние – граждане США и даже могут быть связаны с президентом Дональдом Трампом, что осложнит и без того натянутые американо-венесуэльские отношения. К тому же в марте этого года власти США обвинили Мадуро в наркотерроризме и назначили награду в $15 млн за информацию, которая, возможно, приведет к его поимке и осуждению.