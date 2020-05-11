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О чем говорят санкции США против режима Николаса Мадуро

Государства оказываются не слишком чувствительны к ограничениям
Антон Именнов , управляющий партнер Pen & Paper
Ariana Cubillos / AP

Венесуэла в последние годы превратилась в идеальный образец для анализа эффективности санкций США как инструмента внешней политики. Действия президента Дональда Трампа в отношении этой южноамериканской страны одновременно парадоксальным образом показывают могущество санкций и их полную неэффективность.

В начале этого года США усилили давление на режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 мая венесуэльский лидер заявил о попытке покушения на него наемников, которые действовали при поддержке США и Колумбии. В Вашингтоне опровергли причастность к инциденту вблизи Каракаса, где были убиты восемь предполагаемых террористов и еще двое задержаны. Последние – граждане США и даже могут быть связаны с президентом Дональдом Трампом, что осложнит и без того натянутые американо-венесуэльские отношения. К тому же в марте этого года власти США обвинили Мадуро в наркотерроризме и назначили награду в $15 млн за информацию, которая, возможно, приведет к его поимке и осуждению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных