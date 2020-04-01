США предложили сделку режиму Николаса Мадуро

Правительство США предложило сделку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Оно призвало его передать власть временному правительству и выполнить другие условия в обмен на смягчение санкций и гуманитарную помощь. Но в Каракасе отвергли это предложение, несмотря на то что Венесуэла находится в тяжелейшем положении из-за падения цен на нефть, развала экономики и начала эпидемии коронавируса.