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Политика / Экономика

США предложили сделку режиму Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы отказался передать власть временному правительству, но давление на него растет
Алексей Невельский
Ariana Cubillos / AP

Правительство США предложило сделку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Оно призвало его передать власть временному правительству и выполнить другие условия в обмен на смягчение санкций и гуманитарную помощь. Но в Каракасе отвергли это предложение, несмотря на то что Венесуэла находится в тяжелейшем положении из-за падения цен на нефть, развала экономики и начала эпидемии коронавируса.

Ситуацию в Венесуэле обсудили президенты Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 марта, сообщил Белый дом.

Предложение Вашингтона

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