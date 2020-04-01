США предложили сделку режиму Николаса Мадуро
Президент Венесуэлы отказался передать власть временному правительству, но давление на него растет
Правительство США предложило сделку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Оно призвало его передать власть временному правительству и выполнить другие условия в обмен на смягчение санкций и гуманитарную помощь. Но в Каракасе отвергли это предложение, несмотря на то что Венесуэла находится в тяжелейшем положении из-за падения цен на нефть, развала экономики и начала эпидемии коронавируса.
Ситуацию в Венесуэле обсудили президенты Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора 30 марта, сообщил Белый дом.
Предложение Вашингтона
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