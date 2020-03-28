«Роснефть» продала правительству России венесуэльские активы
Соглашение о продаже было заключено 28 марта. Покупатель получил доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В соответствии с соглашением все активы «Роснефти» в Венесуэле будут проданы, закрыты или ликвидированы, а торговые операции прекращены, сообщила компания.
Пресс-служба правительства подтвердила «Интерфаксу» информацию о сделке. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал «Ведомостям», что решение компании прекратить деятельность в Венесуэле было ожидаемым. «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», – заявил он, отказавшись от более подробных комментариев.
Ранее США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро. Причиной стала торговля венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество.
Ограничительные меры носят не постоянный характер и предназначены для изменения поведения компании – они могут быть отменены, если «Роснефть» и ее «дочки» предпримут «конкретные, значимые и поддающиеся проверке действия в поддержку демократического порядка в Венесуэле», заявлял американский минфин.
Кроме того, по условиям сделки «Роснефть» получит на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций. На Московской бирже такой пакет 27 марта стоил 308 млрд руб.
Единственная государственная компания, которая подходит под описание из сообщения «Роснефти» (на 100% принадлежит правительству и может расплатиться за сделку акциями «Роснефти») — это «Роснефтегаз». Сейчас «Роснефтегазу» принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти», еще 19,75% акций у британской BP, 18,93% – у катарской QH Oil Investments LLC, одна акция – у Росимущетсва. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.
В случае, если именно «Роснефтегаз» перечислит дочке «Роснефти» 9,6% акций, государство формально потеряет контроль над «Роснефтью». В этом случае эффективная доля Росимущества составит 44,3%.