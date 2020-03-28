«Роснефть» продала правительству России венесуэльские активы

Единственная государственная компания, которая подходит под описание из сообщения «Роснефти» (на 100% принадлежит правительству и может расплатиться за сделку акциями «Роснефти») — это «Роснефтегаз». Сейчас «Роснефтегазу» принадлежит 50% плюс одна акция «Роснефти», еще 19,75% акций у британской BP, 18,93% – у катарской QH Oil Investments LLC, одна акция – у Росимущетсва. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.