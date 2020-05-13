Цифровая конкуренция доллару откладывается

12 мая Павел Дуров в своем Telegram-канале объявил, что закрыл блокчейн-проект TON и его криптовалюты, которая, если бы ее выпустили, называлась бы Gram. Ответственность за это он возложил на американский суд, который в тяжбе по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) встал на ее сторону и запретил выпуск Gram. Эту криптовалюту суд признал общедоступными ценными бумагами, для выпуска которых необходимо отдельное разрешение американских властей. Запрет касается не только США, но и всех юрисдикций – суд, по словам Дурова, объяснил, что американские граждане могут получить доступ к платформе TON после ее запуска и купить криптовалюту в другой стране.