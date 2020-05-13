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Цифровая конкуренция доллару откладывается

Почему Павел Дуров не стал бороться в США, до конца не понятно
Владимир Рувинский
AP Photo

Попытка Павла Дурова создать цифровые деньги для безграничного цифрового мира Telegram провалилась, так как он выступил конкурентом доллара и американских финансовых властей, но идея никуда не делась, и люди готовы в нее инвестировать. 

12 мая Павел Дуров в своем Telegram-канале объявил, что закрыл блокчейн-проект TON и его криптовалюты, которая, если бы ее выпустили, называлась бы Gram. Ответственность за это он возложил на американский суд, который в тяжбе по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) встал на ее сторону и запретил выпуск Gram. Эту криптовалюту суд признал общедоступными ценными бумагами, для выпуска которых необходимо отдельное разрешение американских властей. Запрет касается не только США, но и всех юрисдикций – суд, по словам Дурова, объяснил, что американские граждане могут получить доступ к платформе TON после ее запуска и купить криптовалюту в другой стране.

«К сожалению, американский суд не позволил TON появиться», – констатировал Дуров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных