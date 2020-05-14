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Цифровизация желаний Кремля

Зачем нужно снова менять выборное законодательство
Владимир Рувинский
Максим Стулов / Ведомости

Принятые 13 мая Госдумой в разгар эпидемии COVID-19 сразу два законопроекта о выборах меняют избирательную систему страны – под стремление Кремля сделать ее еще более управляемой и предсказуемой.

Во втором, основном чтении депутаты приняли законопроект № 912249-7  «О внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав...», который серьезно меняет процедуру сбора подписей и проверки подписных листов на выборах.

Во втором и сразу третьем чтении депутаты приняли законопроект №  894460-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит значимые изменения в законодательство о выборах и референдумах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных