Цифровизация желаний Кремля

Цифровизация желаний КремляЗачем нужно снова менять выборное законодательство
Принятые 13 мая Госдумой в разгар эпидемии COVID-19 сразу два законопроекта о выборах меняют избирательную систему страны – под стремление Кремля сделать ее еще более управляемой и предсказуемой.
Во втором, основном чтении депутаты приняли законопроект № 912249-7 «О внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав...», который серьезно меняет процедуру сбора подписей и проверки подписных листов на выборах.
Во втором и сразу третьем чтении депутаты приняли законопроект № 894460-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит значимые изменения в законодательство о выборах и референдумах.
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