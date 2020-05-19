Российский ТЭК между COVID-19 и энергопереходом

Год назад, в мае 2019 г., мы заканчивали подготовку «Прогноза энергетики мира и России – 2019», в котором пытались привлечь внимание компаний ТЭКа и властей к происходящему в мире энергетическому переходу: использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенному вытеснению ископаемых видов топлива. В тот момент информацию восприняли так же скептически, как если бы мы сказали, что через год очень многие люди будут работать исключительно из дома, выходить на улицу можно будет только в маске, а цена бочки нефти упадет до минус $40.