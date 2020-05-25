Борьба с коронавирусом с рекламной составляющей

Об этом говорится в соглашении, которое вынужден принять пользователь, если захочет разобраться, по какой причине его рабочий пропуск мог быть заблокирован. Если раньше он позволял проверить только организацию по ИНН, то с недавних пор департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) стал массово аннулировать пропуска горожанам за предоставление якобы неверных сведений о месте работы – и отсылать их для подтверждения места работы на указанный сервис.