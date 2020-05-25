Борьба с коронавирусом с рекламной составляющей

Борьба с коронавирусом с рекламной составляющейИнтересная особенность информационной политики Москвы
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid, разработанный департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы (ДПИР), может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Об этом говорится в соглашении, которое вынужден принять пользователь, если захочет разобраться, по какой причине его рабочий пропуск мог быть заблокирован. Если раньше он позволял проверить только организацию по ИНН, то с недавних пор департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) стал массово аннулировать пропуска горожанам за предоставление якобы неверных сведений о месте работы – и отсылать их для подтверждения места работы на указанный сервис.
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