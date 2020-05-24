Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. Это указано в условиях пользовательского соглашения, а его надо принять, чтобы проверить, активирован ли выданный ранее цифровой пропуск. Об этом написал в Facebook пользователь Alex Petrov, с текстом соглашения ознакомились «Ведомости». Срок действия соглашения – 10 лет, говорится в нем.