Конституционное многословие и длинноты

Конституционное многословие и длиннотыСравнительная стилистика решений ЕСПЧ и Конституционного суда
Среди предложенных президентом поправок в Конституцию несколько касаются судов последней инстанции в защите прав человека. Это прежде всего Конституционный суд: предполагается одновременно и сократить число судей в нем, и добавить ему полномочий. Это касается и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) – поправки предусматривают возможность неисполнения решений международных органов, к которым ЕСПЧ относится.
Сравнивая решения этих двух судов, мы видим разницу в стиле их написания. Как я писал ранее (см. «Ведомости» от 12.12.2018), в России Конституционный суд – один из чемпионов по нечитаемости правовых текстов: длинные словесные конструкции, изобилующие повторами одних и тех же словосочетаний. Напротив, решения ЕСПЧ написаны достаточно простым языком. Мы в Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге решили сравнить тексты двух судов методами вычислительной лингвистики – несмотря на разницу в функциях и статусах, сравнение кажется уместным, поскольку для простого гражданина, не искушенного в тонкостях разграничения полномочий, эти органы представляют собой последнюю возможность найти справедливость. По большому счету эти суды объединяет защита прав человека и гражданина, так как они неразрывно связаны с документами, на которых основано нынешнее их понимание: Европейской конвенцией по правам человека и российской Конституцией.
Переводы постановлений ЕСПЧ на русский язык неофициальные, а многие из них и вовсе не переведены. Для нашего сравнения мы использовали 543 перевода за 2010 – середину 2019 г., сделанные Минюстом и справочными правовыми системами. Согласно базе ЕСПЧ, в отношении России на английском языке было вынесено около 3000 постановлений с момента присоединения России к Европейской конвенции. С 2010 г. – менее 2000. Переводы выполнены близко к тексту, можно оценить, в частности, длину самого длинного предложения в тексте.