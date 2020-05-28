Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Конституционное многословие и длинноты

Сравнительная стилистика решений ЕСПЧ и Конституционного суда
Денис Савельев , научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге
Евгений Разумный / Ведомости

Среди предложенных президентом поправок в Конституцию несколько касаются судов последней инстанции в защите прав человека. Это прежде всего Конституционный суд: предполагается одновременно и сократить число судей в нем, и добавить ему полномочий. Это касается и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) – поправки предусматривают возможность неисполнения решений международных органов, к которым ЕСПЧ относится.

Сравнивая решения этих двух судов, мы видим разницу в стиле их написания. Как я писал ранее (см. «Ведомости» от 12.12.2018), в России Конституционный суд – один из чемпионов по нечитаемости правовых текстов: длинные словесные конструкции, изобилующие повторами одних и тех же словосочетаний. Напротив, решения ЕСПЧ написаны достаточно простым языком. Мы в Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге решили сравнить тексты двух судов методами вычислительной лингвистики – несмотря на разницу в функциях и статусах, сравнение кажется уместным, поскольку для простого гражданина, не искушенного в тонкостях разграничения полномочий, эти органы представляют собой последнюю возможность найти справедливость. По большому счету эти суды объединяет защита прав человека и гражданина, так как они неразрывно связаны с документами, на которых основано нынешнее их понимание: Европейской конвенцией по правам человека и российской Конституцией.

Переводы постановлений ЕСПЧ на русский язык неофициальные, а многие из них и вовсе не переведены. Для нашего сравнения мы использовали 543 перевода за 2010 – середину 2019 г., сделанные Минюстом и справочными правовыми системами. Согласно базе ЕСПЧ, в отношении России на английском языке было вынесено около 3000 постановлений с момента присоединения России к Европейской конвенции. С 2010 г. – менее 2000. Переводы выполнены близко к тексту, можно оценить, в частности, длину самого длинного предложения в тексте.

Вы видите 27% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных