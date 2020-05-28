Конституционное многословие и длинноты

Сравнивая решения этих двух судов, мы видим разницу в стиле их написания. Как я писал ранее (см. «Ведомости» от 12.12.2018), в России Конституционный суд – один из чемпионов по нечитаемости правовых текстов: длинные словесные конструкции, изобилующие повторами одних и тех же словосочетаний. Напротив, решения ЕСПЧ написаны достаточно простым языком. Мы в Институте проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге решили сравнить тексты двух судов методами вычислительной лингвистики – несмотря на разницу в функциях и статусах, сравнение кажется уместным, поскольку для простого гражданина, не искушенного в тонкостях разграничения полномочий, эти органы представляют собой последнюю возможность найти справедливость. По большому счету эти суды объединяет защита прав человека и гражданина, так как они неразрывно связаны с документами, на которых основано нынешнее их понимание: Европейской конвенцией по правам человека и российской Конституцией.