Совместный проект «Ведомостей» и «Мемориала» задуман еще до новшеств, но, на мой взгляд, придется как нельзя более кстати. И если прежде авторы проекта полагали, что с его помощью читатели смогут не только познакомиться с типологизированными нарушениями прав человека в России, с типичным российским правосудием в отношении не политиков, оппозиционеров или крупных предпринимателей, а в отношении простых людей, но и узнать, как можно было бы исправить патовые (назову это таким нейтральным словом) ситуации в российском правоприменении, то теперь нам кажется, что тщательно собранные дела и комментарии к ним будут иметь для читателя академический интерес. Уроки истории, так сказать. Или, если быть оптимистом, – руководством к действию: документы ЕСПЧ, пусть и не играющие прежней роли в российской правовой системе, важно иметь как образец для подражания. И, к примеру, учесть при подготовке следующих больших изменений законодательства.