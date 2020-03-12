Прощание с Европой
Одно из главных завоеваний будущей новой Конституции России – приоритет внутреннего права над международным. Тонкости правоприменения этого положения спешно собранного основного закона после того, как он вступит в силу, гражданам России еще предстоит осознать или даже пережить, но понятно, что более защищенными они не станут. Хотя бы потому, что одной судебной инстанцией станет меньше. Решения Европейского суда по правам человека, с которыми и так не все просто в смысле воплощения в России, окончательно перейдут в разряд морального удовлетворения.
До прощания с Европой (в процессуальном смысле слова) многие дела, заведомо безнадежные в российской правовой реальности, затевались с одним-единственным намерением: довести их до европейского правосудия и там получить нечто напоминающее справедливость. Первое время Россия удивлялась, но, что называется, шла на поводу у европейских судей, достойно, пусть и нехотя, исполняла их решения, то есть существовала в поле соблюдения прав человека в их универсальном понимании. Однако с 2015 г. Россия получила – по собственному закону – право игнорировать по крайней мере некоторые решения ЕСПЧ. Как будет в постконституциональной жизни, повторю, еще только предстоит узнать.
Совместный проект «Ведомостей» и «Мемориала» задуман еще до новшеств, но, на мой взгляд, придется как нельзя более кстати. И если прежде авторы проекта полагали, что с его помощью читатели смогут не только познакомиться с типологизированными нарушениями прав человека в России, с типичным российским правосудием в отношении не политиков, оппозиционеров или крупных предпринимателей, а в отношении простых людей, но и узнать, как можно было бы исправить патовые (назову это таким нейтральным словом) ситуации в российском правоприменении, то теперь нам кажется, что тщательно собранные дела и комментарии к ним будут иметь для читателя академический интерес. Уроки истории, так сказать. Или, если быть оптимистом, – руководством к действию: документы ЕСПЧ, пусть и не играющие прежней роли в российской правовой системе, важно иметь как образец для подражания. И, к примеру, учесть при подготовке следующих больших изменений законодательства.