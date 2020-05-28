Мораторием по недрам

Постановление правительства № 440 от 3 апреля установило мораторий на прекращение лицензий на право пользования недрами в 2020 г. – даже если истек срок их действия. Этот мораторий вызвал неоднозначную реакцию на рынке и 22 апреля был скорректирован дополнением. Оно определяет еще три области для моратория, в том числе позволяет пользователю недр подать заявку и приостановить и ограничить свои права сроком максимум на два года. Эту возможность – добровольного моратория – рынок принял благосклонно: многие компании намерены воспользоваться предоставленным правом. И все бы хорошо, если бы не сомнение в легитимности приостановления.