Ревизоры прошлого

Журавлев называет документ съезда исторической несправедливостью, объясняет его давлением извне и предлагает отменить как искажающий исторические события. По мнению депутата, секретные протоколы не предполагали изменение границ военным путем и соответствовали сложившейся в те годы дипломатической практике: Москва, дескать, подписала секретный протокол с Берлином последней. Фраза об отсутствии у СССР и Германии намерений изменить госграницы, учитывая вторжение Германии в Польшу и СССР в Финляндию, звучит малоубедительно, зато в словах о постановлении как об одном из факторов объявления независимости прибалтийскими республиками видно желание повернуть историю вспять.