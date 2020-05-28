Ревизоры прошлого

Ревизоры прошлогоЗачем депутаты стремятся возвратить советскую версию истории
Представители российского правящего класса регулярно предлагают переписать трактовки событий новейшей истории. Рерайт прошлого стал для них способом напоминания о себе и подтверждения лояльности в год юбилея Победы.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил законодательно отменить постановление Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. на территории России. В тот день съезд осудил секретные протоколы к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 г.
Журавлев называет документ съезда исторической несправедливостью, объясняет его давлением извне и предлагает отменить как искажающий исторические события. По мнению депутата, секретные протоколы не предполагали изменение границ военным путем и соответствовали сложившейся в те годы дипломатической практике: Москва, дескать, подписала секретный протокол с Берлином последней. Фраза об отсутствии у СССР и Германии намерений изменить госграницы, учитывая вторжение Германии в Польшу и СССР в Финляндию, звучит малоубедительно, зато в словах о постановлении как об одном из факторов объявления независимости прибалтийскими республиками видно желание повернуть историю вспять.