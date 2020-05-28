Современный харассмент

Современный харассментОт Вайнштейна и Ассанжа до Венедиктова и МГУ
Что такое сексуальные домогательства? Многие удивляются и возмущаются, когда узнают, что такого преступления, как «сексуальные домогательства», нет. Даже в Британии нет. И в России тоже. И в законодательстве большинства демократических и цивилизованных стран нет. Есть определение «домогательства» (harassment), есть описания, а четкого определения в законе – нет.
В начале 2020 г. британская Комиссия по вопросам равенства и гражданских прав выпустила свежие рекомендации, касающиеся «сексуальных домогательств» и «домогательств на рабочем месте», – на 82 листах. Краткая версия для работодателей (с картинками) занимает восемь страниц. Сексуальными домогательствами предлагается считать случаи, когда сотрудник совершает поступки, перечисленные в рекомендациях: от шуток до прямой агрессии сексуального характера. То есть объективно описать, что такое сексуальное домогательство, практически невозможно, очень много субъективного.