Современный харассмент

Что такое сексуальные домогательства? Многие удивляются и возмущаются, когда узнают, что такого преступления, как «сексуальные домогательства», нет. Даже в Британии нет. И в России тоже. И в законодательстве большинства демократических и цивилизованных стран нет. Есть определение «домогательства» (harassment), есть описания, а четкого определения в законе – нет.