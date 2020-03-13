Что значит приговор Харви Вайнштейну

Показательный, фактически пожизненный приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну за домогательства к актрисам по частично подтвердившимся обвинениям выглядит предсказуемым, но многими воспринимается как конъюнктурный и чрезмерно суровый, в том числе в России, где проблему харассмента далеко не все воспринимают всерьез.