Что значит приговор Харви Вайнштейну
Суровый приговор продюсеру — сигнал, что проблема домогательств воспринимается максимально серьезно, но не в нашей стране
Показательный, фактически пожизненный приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну за домогательства к актрисам по частично подтвердившимся обвинениям выглядит предсказуемым, но многими воспринимается как конъюнктурный и чрезмерно суровый, в том числе в России, где проблему харассмента далеко не все воспринимают всерьез.
11 марта суд Манхэттена в Нью-Йорке, основываясь на вердикте жюри присяжных, признавших 67-летнего Вайнштейна виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами, приговорил его к 23 годам лишения свободы (обвинение просило 29). По наиболее тяжкому обвинению: в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах Вайнштейна оправдали.
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