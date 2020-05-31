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Кровавое послесловие войны

Как союзники СССР не пожалели миллионы советских граждан
Кирилл Александров
РИА Новости

75 лет назад после капитуляции Германии в Европе оказались миллионы displaced persons («ди-пи») – перемещенных лиц. В 1945–1951 гг. с территорий, находившихся под контролем союзников по антигитлеровской коалиции, только в СССР репатриировалось около 3 млн человек, в том числе более двух третей вернулись за первые 16 месяцев. Остальных пришлось добиваться еще пять лет, тем не менее, по разным оценкам, от 450 000 до 620 000 человек сумели остаться на Западе.

Социологических опросов среди граждан СССР никто не проводил и коренного вопроса – хотите ли домой или нет – перед ними не ставил. «Родина ждет вас!» – патриотично обращались к соотечественникам солидные уполномоченные репатриационных комиссий. Злые языки называли бодрых зазывал в новых мундирах с непривычными погонами «охотниками за черепами» и шепотом дополняли плакатный лозунг: «Имеют в виду: родина ждет вас, сволочи!»

Почти каждый, кто побывал за границей, пусть даже не по своей воле, вызывал у органов госбезопасности серьезное подозрение. Вероятно, большинство «подсоветских», как их называли старые эмигранты, ехали в СССР добровольно или без внутреннего протеста: с явным облегчением от конца долгих скитаний, верой в скорую встречу с потерянными близкими и робкой надеждой, что дома все обойдется, хотя злопамятная мстительность сталинской власти вряд ли вызывала сомнения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных