Кровавое послесловие войны

75 лет назад после капитуляции Германии в Европе оказались миллионы displaced persons («ди-пи») – перемещенных лиц. В 1945–1951 гг. с территорий, находившихся под контролем союзников по антигитлеровской коалиции, только в СССР репатриировалось около 3 млн человек, в том числе более двух третей вернулись за первые 16 месяцев. Остальных пришлось добиваться еще пять лет, тем не менее, по разным оценкам, от 450 000 до 620 000 человек сумели остаться на Западе.