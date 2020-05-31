Кровавое послесловие войны

Кровавое послесловие войныКак союзники СССР не пожалели миллионы советских граждан
75 лет назад после капитуляции Германии в Европе оказались миллионы displaced persons («ди-пи») – перемещенных лиц. В 1945–1951 гг. с территорий, находившихся под контролем союзников по антигитлеровской коалиции, только в СССР репатриировалось около 3 млн человек, в том числе более двух третей вернулись за первые 16 месяцев. Остальных пришлось добиваться еще пять лет, тем не менее, по разным оценкам, от 450 000 до 620 000 человек сумели остаться на Западе.
Социологических опросов среди граждан СССР никто не проводил и коренного вопроса – хотите ли домой или нет – перед ними не ставил. «Родина ждет вас!» – патриотично обращались к соотечественникам солидные уполномоченные репатриационных комиссий. Злые языки называли бодрых зазывал в новых мундирах с непривычными погонами «охотниками за черепами» и шепотом дополняли плакатный лозунг: «Имеют в виду: родина ждет вас, сволочи!»
Почти каждый, кто побывал за границей, пусть даже не по своей воле, вызывал у органов госбезопасности серьезное подозрение. Вероятно, большинство «подсоветских», как их называли старые эмигранты, ехали в СССР добровольно или без внутреннего протеста: с явным облегчением от конца долгих скитаний, верой в скорую встречу с потерянными близкими и робкой надеждой, что дома все обойдется, хотя злопамятная мстительность сталинской власти вряд ли вызывала сомнения.