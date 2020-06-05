Мимо цели, или стоило ли экономить на кризисе

Мимо цели, или стоило ли экономить на кризисеВласти отдали предпочтение, как обычно, сбалансированности бюджета
По оценкам независимых аналитиков, простой многих отраслей экономики в нерабочие дни апреля привел к единовременному падению реальных доходов населения страны как минимум на 10% – если сопоставлять с апрелем предыдущего года. Пострадали доходы не только предприятий и компаний, деятельность которых попала под прямой запрет, но и всех остальных, которые зарабатывают, когда есть спрос на их продукцию. А спрос из-за падения реальных доходов тоже сократился – более чем на 10%.
Таким образом в экономике сложилась необычная ситуация, когда все производственные мощности в рабочем состоянии, есть те, кто может работать и производить продукцию, но спрос упал из-за приостановки экономической деятельности по инициативе органов государственной власти. Если нет достаточного спроса – владельцем компаний надо ответить на это сокращением производства и издержек, сокращать фонды заработной платы и численность персонала. Следствием будет рост числа граждан, лишившихся привычных источников доходов, а следом за этим дальнейшее сокращение спроса на продукцию компаний, которые их уволили. То, что здесь описано, – классическая история дурного цикла начала Великой депрессии.