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Мимо цели, или стоило ли экономить на кризисе

Власти отдали предпочтение, как обычно, сбалансированности бюджета
Олег Вьюгин , профессор Высшей школы экономики
Станислав Красильников / ТАСС

По оценкам независимых аналитиков, простой многих отраслей экономики в нерабочие дни апреля привел к единовременному падению реальных доходов населения страны как минимум на 10% – если сопоставлять с апрелем предыдущего года. Пострадали доходы не только предприятий и компаний, деятельность которых попала под прямой запрет, но и всех остальных, которые зарабатывают, когда есть спрос на их продукцию. А спрос из-за падения реальных доходов тоже сократился – более чем на 10%.

Таким образом в экономике сложилась необычная ситуация, когда все производственные мощности в рабочем состоянии, есть те, кто может работать и производить продукцию, но спрос упал из-за приостановки экономической деятельности по инициативе органов государственной власти. Если нет достаточного спроса – владельцем компаний надо ответить на это сокращением производства и издержек, сокращать фонды заработной платы и численность персонала. Следствием будет рост числа граждан, лишившихся привычных источников доходов, а следом за этим дальнейшее сокращение спроса на продукцию компаний, которые их уволили. То, что здесь описано, – классическая история дурного цикла начала Великой депрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных