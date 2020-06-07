«Победа или рай» – такой девиз выбрала для своей защиты Диана Ципинова, адвокат из Кабардино-Балкарии. Она вместе с двумя другими женщинами-адвокатами боролась с полицейским произволом, добиваясь доступа в отдел полиции к своему доверителю – тоже адвокату, задержанному в связи с профессиональной деятельностью. В ответ на честное и бескомпромиссное исполнение профессионального долга Диана подверглась агрессивному нападению целой толпы мужчин – руководящих полицейских офицеров во главе с полковником Радионом Шогеновым, почему-то всей дружной командой находившихся за полночь на службе. Они не погнушались не только применением к Диане физической силы, но и гадкими, позорными для мужчин-офицеров угрозами, продержали ее несколько часов фактически под стражей и в двойных наручниках. Отобрали телефон и удалили сделанную ею видеозапись того, что творили (не догадываясь, что запись осталась в «облаке»). А потом обвинили Диану в применении насилия к «представителю власти» – самому дерзкому из нападавших и оскорблявших ее. Потому что не сбежала, не встала перед ними на колени, а посмела дать отпор. И конечно, для маскировки того, что сами же с ней учинили.