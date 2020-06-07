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Победа или рай

Демонстративно противоправной реакции полицейских на адвоката нет оправдания
Вадим Клювгант
apologia / Telegram

«Победа или рай» – такой девиз выбрала для своей защиты Диана Ципинова, адвокат из Кабардино-Балкарии. Она вместе с двумя другими женщинами-адвокатами боролась с полицейским произволом, добиваясь доступа в отдел полиции к своему доверителю – тоже адвокату, задержанному в связи с профессиональной деятельностью. В ответ на честное и бескомпромиссное исполнение профессионального долга Диана подверглась агрессивному нападению целой толпы мужчин – руководящих полицейских офицеров во главе с полковником Радионом Шогеновым, почему-то всей дружной командой находившихся за полночь на службе. Они не погнушались не только применением к Диане физической силы, но и гадкими, позорными для мужчин-офицеров угрозами, продержали ее несколько часов фактически под стражей и в двойных наручниках. Отобрали телефон и удалили сделанную ею видеозапись того, что творили (не догадываясь, что запись осталась в «облаке»). А потом обвинили Диану в применении насилия к «представителю власти» – самому дерзкому из нападавших и оскорблявших ее. Потому что не сбежала, не встала перед ними на колени, а посмела дать отпор. И конечно, для маскировки того, что сами же с ней учинили.

Диана была задержана, следствие ходатайствовало о ее аресте. Суд на арест не решился, заняв традиционно гибридную позицию. Он признал «обоснованность» придуманного подозрения, превращающего злодеев в жертвы, и установил Диане такие запреты и ограничения, которые не позволяют ей работать и нормально жить. Но «потерпевшему» полицейскому вместе с прокурором этого мало: они обжаловали решение суда и требуют отправки Дианы в тюремную камеру.

Сейчас в местном подразделении Следственного комитета идет следствие в отношении Дианы. Люди, которые его ведут и контролируют, – члены того же локального сообщества силовиков, что и полицейские, напавшие на Диану и ее коллег, а потом назначенные «потерпевшими». Что это значит, тем более на Кавказе, объяснять излишне. Федеральный Следственный комитет заявил, что его председатель Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил объективно во всем разобраться, однако пока признаков объективности в ведении следствия не наблюдается. Никакого решения по заявлениям адвокатов о должностном преступлении, совершенном в отношении них этими полицейскими, не принято. В отношении же Дианы подозрение переросло в официальное обвинение, абсурдное и откровенно лживое. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на возмущенное обращение президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко не отвечает. Никто из подчиненных министра в отставку не отправлен и от должностей не отстранен даже на время проверки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных