Стоит ли «Росатому» продолжать иностранную экспансию

Согласно статье 15 федерального закона, регулирующего деятельность «Росатома», госкорпорация имеет право «участвовать в государственных и коммерческих проектах и программах, предусматривающих разработку и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции». Нынешнее исследование – второе ежегодное, оно рассматривает развитие оформленных и готовящихся проектов «Росатома» по строительству иностранных АЭС за 2019-й и начало 2020 г. В нем также оценена долговременная финансовая поддержка для АЭС за рубежом со стороны государства – этих данных до сих пор не было в открытом доступе. Исследование основано преимущественно на официальных сообщениях и документах самого «Росатома», а также российских государственных органов и международных ядерных организаций.