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Стоит ли «Росатому» продолжать иностранную экспансию

Похоже, у зарубежных проектов АЭС скорее политический, чем экономический смысл
Владимир Сливяк
Максим Столов / Ведомости

В конце мая российская экологическая группа «Экозащита!» опубликовала независимый доклад о международном бизнесе «Росатома» – продаже атомных реакторов. Эксперты группы пришли к выводу, что госкорпорация уже несколько лет существенно завышает данные о количестве заключенных контрактов на строительство АЭС за рубежом.

«Экозащита!» относится к числу старейших экологических организаций, основанных еще во времена СССР. За последние 30 лет эксперты организации накопили значительный опыт в оценке экологических и экономических аспектов атомной энергетики. Например, «Экозащита!» была первой организацией, исследовавшей российские экспортные кредиты для атомной энергетики еще около 20 лет назад. Организация также была первой в России, выпустившей доклады об инцидентах во время ядерных транспортировок, а также о бизнесе по ввозу урановых хвостов для дообогащения.

Согласно статье 15 федерального закона, регулирующего деятельность «Росатома», госкорпорация имеет право «участвовать в государственных и коммерческих проектах и программах, предусматривающих разработку и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции». Нынешнее исследование – второе ежегодное, оно рассматривает развитие оформленных и готовящихся проектов «Росатома» по строительству иностранных АЭС за 2019-й и начало 2020 г. В нем также оценена долговременная финансовая поддержка для АЭС за рубежом со стороны государства – этих данных до сих пор не было в открытом доступе. Исследование основано преимущественно на официальных сообщениях и документах самого «Росатома», а также российских государственных органов и международных ядерных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных