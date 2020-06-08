Стоит ли «Росатому» продолжать иностранную экспансию

Стоит ли «Росатому» продолжать иностранную экспансиюПохоже, у зарубежных проектов АЭС скорее политический, чем экономический смысл
В конце мая российская экологическая группа «Экозащита!» опубликовала независимый доклад о международном бизнесе «Росатома» – продаже атомных реакторов. Эксперты группы пришли к выводу, что госкорпорация уже несколько лет существенно завышает данные о количестве заключенных контрактов на строительство АЭС за рубежом.
«Экозащита!» относится к числу старейших экологических организаций, основанных еще во времена СССР. За последние 30 лет эксперты организации накопили значительный опыт в оценке экологических и экономических аспектов атомной энергетики. Например, «Экозащита!» была первой организацией, исследовавшей российские экспортные кредиты для атомной энергетики еще около 20 лет назад. Организация также была первой в России, выпустившей доклады об инцидентах во время ядерных транспортировок, а также о бизнесе по ввозу урановых хвостов для дообогащения.
Согласно статье 15 федерального закона, регулирующего деятельность «Росатома», госкорпорация имеет право «участвовать в государственных и коммерческих проектах и программах, предусматривающих разработку и экспорт высокотехнологичной промышленной продукции». Нынешнее исследование – второе ежегодное, оно рассматривает развитие оформленных и готовящихся проектов «Росатома» по строительству иностранных АЭС за 2019-й и начало 2020 г. В нем также оценена долговременная финансовая поддержка для АЭС за рубежом со стороны государства – этих данных до сих пор не было в открытом доступе. Исследование основано преимущественно на официальных сообщениях и документах самого «Росатома», а также российских государственных органов и международных ядерных организаций.