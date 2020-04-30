Moody’s оценило влияние эпидемии на энергокомпании

Moody’s оценило влияние эпидемии на энергокомпанииОни способны сохранить устойчивость из-за падения спроса на энергию
Cпрос на электроэнергию в России в 2020 г. сократится на 3% при прогнозируемом снижении ВВП на 5,5%, говорится в докладе агентства Moody’s о влиянии пандемии COVID-19 на российскую электроэнергетику. Несмотря на резкое снижение потребления (на 8%) в первую неделю апреля из-за закрытия предприятий сферы услуг и непродовольственной торговли, сокращения пассажирских перевозок, загрузки автозаводов и НПЗ, к концу месяца оно стало не таким значительным (3,7%). Это связано с тем, что большинство экспортоориентированных добывающих отраслей, а также металлургическая и химическая промышленность, потребляющие более 60% электричества в России, продолжают работать в обычном режиме, отметила автор доклада Юлия Прибыткова. Но и они могут снизить потребление, если мировая рецессия приведет к снижению экспорта биржевых товаров.
Пережить падение спроса генерирующим компаниям помогут платежи за мощность, которые составляют примерно 30–50% в их выручке и станут основой формирования денежного потока в 2021–2022 гг., говорится в докладе. Тяжелее придется компаниям с угольной генерацией, проще – «Атомэнергопрому», «Русгидро» и группе En+ (контролирует «Евросибэнерго» и UC Rusal), у них низкая стоимость производства и приоритетный доступ к сети.
Наиболее уязвимыми в отрасли окажутся сбыты и распределительные сети: закрытие предприятий и рост неплатежей повысит их потребность в оборотном капитале, говорит Прибыткова. Высокая доля бытовых потребителей у МОЭСК и «Ленэнерго», «Россетей», а также у «Интер РАО» и «Русгидро», но на горизонте 12–18 месяцев они сохранят хорошее финансовое состояние, считает она. В России производство и распределение электроэнергии в основном консолидированы, и компании могут рассчитывать на господдержку, большинство завершили инвестиционные циклы и могут направить средства на поддержание ликвидности, говорится в докладе.
Отрасль осторожна с прогнозами
Сбыты уже столкнулись с неплатежами. Собираемость на 21 апреля по сравнению с апрелем 2019 г. снизилась на 13%, отметила председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая: «Делать выводы о реальном уровне оплаты по итогам апреля 2020 г. будет возможно только после формирования итоговых начислений». Она надеется, что правительство примет предложение участников рынка избирательно подойти к отмене пеней за неоплату ЖКУ и проконтролировать платежную дисциплину бюджетных организаций. Пока рано делать выводы о том, насколько критично будет развиваться ситуация, говорит она: «При существенном снижении уровня оплаты, безусловно, потребуются меры финансовой поддержки сбытовых компаний, мы прорабатываем этот вопрос с федеральными органами власти».
«Русгидро» активно работает с потребителями по поддержанию платежной дисциплины, говорит представитель компании. «Надеемся, что существенного падения платежей не будет, хотя понимаем, что тенденция будет такая же, как во всей стране. Электроэнергия ГЭС всегда востребована на рынке, что подтверждается производственными показателями, к примеру, за I квартал этого года. По Дальнему Востоку продолжается рост электропотребления, хотя его динамика немного снизилась». «Росатом» также пока не дает долгосрочных прогнозов. Выработка АЭС в России в I квартале была на 4% меньше, чем в тот же период 2019 г., в январе – апреле она немного превысит целевой уровень, но прогнозировать дальнейшую ситуацию сложно, говорил «Интерфаксу» директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов. Комментировать выводы Moody’s представитель «Росатома» отказался. «Интер РАО», «Россети» и En+ не ответили на запросы «Ведомостей».
Эксперты об устойчивости энергокомпаний
Падение потребления в единой энергосистеме по году может составить 2,72–5,87%, учитывая некоторое восстановление спроса в апреле и планы правительства по выходу с 12 мая из режима самоизоляции, считает старший аналитик АКРА Денис Красновский. В этой ситуации постоянные расходы генерирующих компаний с лихвой покроет плата за мощность, а переменные расходы будут соответствовать уровню выработки, говорит он. Старший аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников напоминает, что в 2009 г. при снижении ВВП на 7,8% спрос на электроэнергию сократился на 4,8%. «Если пропорция останется такой же, а дополнительное снижение ВВП составит 5–13%, то электропотребление в России может упасть до 8%. В этих условиях оптимизация (сокращение и сдвиг) инвестиционных программ в сетях и генерации становится необходимостью подобно тому, как это случилось в 2008–2010 гг.», – считает он.
Пока больший эффект на электроэнергетику оказал не коронавирус, а теплая и малоснежная зима, из-за чего снижение спроса не было компенсировано весной ростом менее затратной выработки на ГЭС, считает эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокера» Иван Пчелинцев. Незначительный эффект от коронавируса, возможно, ограничится II кварталом. Сейчас энергокомпании выглядят устойчивыми, увеличивают дивидендные выплаты, и их акции выросли более чем на 50% к мартовским минимумам, говорит он.
Негативное воздействие на генерирующие, сбытовые и сетевые компании может оказать мораторий на начисление штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, говорит Красновский: «Неплатежи вполне могут привести к возникновению кассовых разрывов у указанных компаний и, как следствие, к ухудшению их финансового состояния вплоть до банкротства. Ситуацию может поправить разрабатываемая Минэнерго инициатива о предоставлении компаниям электроэнергетической отрасли беспроцентных кредитов на покрытие таких кассовых разрывов».
Правительство оценивает риски
Минэнерго разработало три сценария на 2020 г. Оптимистичный предполагает снижение потребления электроэнергии на 3,6% в ЕЭС России в годовом выражении, пессимистичный – на 8,2%, шоковый – на 10,1%.
С 30 марта электропотребление снизилось примерно на 3% (с исключением температурного фактора), с начала апреля сократился уровень оплаты потребителями за энергоресурсы: за электроэнергию – 88%, за тепло – 80% от оплаты за аналогичный период прошлого года, сказал министр Александр Новак 29 апреля на совещании у президента Владимира Путина. «В этой ситуации в отраслях электроэнергетики возникают кассовые разрывы, которые важно сегодня покрыть за счет кредитования – и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование отрасли, и надежно обеспечить потребителей, и также подготовиться к новому осенне‑зимнему периоду», – сказал он и добавил, что важна стопроцентная оплата со стороны бюджетных организаций.