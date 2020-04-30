Moody’s оценило влияние эпидемии на энергокомпании

«Русгидро» активно работает с потребителями по поддержанию платежной дисциплины, говорит представитель компании. «Надеемся, что существенного падения платежей не будет, хотя понимаем, что тенденция будет такая же, как во всей стране. Электроэнергия ГЭС всегда востребована на рынке, что подтверждается производственными показателями, к примеру, за I квартал этого года. По Дальнему Востоку продолжается рост электропотребления, хотя его динамика немного снизилась». «Росатом» также пока не дает долгосрочных прогнозов. Выработка АЭС в России в I квартале была на 4% меньше, чем в тот же период 2019 г., в январе – апреле она немного превысит целевой уровень, но прогнозировать дальнейшую ситуацию сложно, говорил «Интерфаксу» директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов. Комментировать выводы Moody’s представитель «Росатома» отказался. «Интер РАО», «Россети» и En+ не ответили на запросы «Ведомостей».