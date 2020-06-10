Комиссия свободы

Комиссия свободыПроцедура условно-досрочного освобождения должна быть независимой от ФСИН
В ежегодном докладе уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов делает несколько предложений: организация дистанционных допросов, расширение применения залога и суда присяжных. Но в докладе есть и предложения, касающиеся всех осужденных к лишению свободы, не только предпринимателей. Титов предлагает изменить процедуру условно-досрочного освобождения (УДО) и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Наказывать лишением свободы осужденных за ненасильственные преступления кажется скорее вредным, чем полезным. Возмещение ущерба по экономическим и имущественным преступлениям в условиях заключения для многих людей становится неподъемной задачей, особенно если человек потратил большую часть денег на адвокатов и потерял бизнес. В исправительном учреждении осужденный получает после всех вычетов около 5000 руб. в месяц, а пока отбывает наказание, часто теряет профессиональные навыки.
Титов предлагает создать специальную комиссию исправительного учреждения для рассмотрения материалов на УДО и смягчение наказания перед направлением этих материалов в суд. Согласно предложениям авторов доклада, в комиссию наряду с представителями администрации исправительного учреждения должны входить члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК), уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам предпринимателей. Похожее предложение о полной передаче полномочий по принятию решений об УДО специальным комиссиям, состоящим из представителей ОНК, уже высказывали на Всероссийском съезде судей в 2016 г.