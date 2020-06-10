Комиссия свободы

Наказывать лишением свободы осужденных за ненасильственные преступления кажется скорее вредным, чем полезным. Возмещение ущерба по экономическим и имущественным преступлениям в условиях заключения для многих людей становится неподъемной задачей, особенно если человек потратил большую часть денег на адвокатов и потерял бизнес. В исправительном учреждении осужденный получает после всех вычетов около 5000 руб. в месяц, а пока отбывает наказание, часто теряет профессиональные навыки.