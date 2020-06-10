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Полиция не нашей мечты

Новый закон исключает граждан из полицейских процедур
Асмик Новикова Яков Ионцев
Андрей Гордеев / Ведомости

Когда мы смотрим видеокадры акций протеста, то чаще всего наблюдаем живую иллюстрацию общения государства и граждан. Два этих абстрактных понятия вдруг приобретают содержание: репрезентация государства сгущается в полицию, граждан – в протестующих. Акция протеста именно то явление в нашей жизни и в нашем правоприменении, когда большое число граждан одновременно общается с большим числом представителей государства.

Но есть и не настолько выразительные картины. Гораздо больше анонимных для общества ситуаций. Государство и граждане встречаются, когда государству что-то нужно от граждан или же когда гражданам потребовалась та или иная, как принято сейчас говорить, услуга. Это и создает основное содержание ежедневной не явной обществу публичной политики, когда представители государства используют свои полномочия, а граждане – свои права. Такая публичная политика всюду регламентирована в процедурах.

Зачем нужны процедуры? Иногда хочется сказать, что не нужны вообще. В нашей зарегулированной реальности с абсурдным количеством отчетности и формуляров это будет вежливым ответом. В той же полиции система контроля и число ведомственных процедур раздуты до пределов, поглощающих основную часть рабочего времени. «Ж...па стала шире плеч» – несколько грубый, но точный диагноз, который без стеснения ставят сами полицейские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных