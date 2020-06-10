Полиция не нашей мечты

Полиция не нашей мечтыНовый закон исключает граждан из полицейских процедур
Когда мы смотрим видеокадры акций протеста, то чаще всего наблюдаем живую иллюстрацию общения государства и граждан. Два этих абстрактных понятия вдруг приобретают содержание: репрезентация государства сгущается в полицию, граждан – в протестующих. Акция протеста именно то явление в нашей жизни и в нашем правоприменении, когда большое число граждан одновременно общается с большим числом представителей государства.
Но есть и не настолько выразительные картины. Гораздо больше анонимных для общества ситуаций. Государство и граждане встречаются, когда государству что-то нужно от граждан или же когда гражданам потребовалась та или иная, как принято сейчас говорить, услуга. Это и создает основное содержание ежедневной не явной обществу публичной политики, когда представители государства используют свои полномочия, а граждане – свои права. Такая публичная политика всюду регламентирована в процедурах.
Зачем нужны процедуры? Иногда хочется сказать, что не нужны вообще. В нашей зарегулированной реальности с абсурдным количеством отчетности и формуляров это будет вежливым ответом. В той же полиции система контроля и число ведомственных процедур раздуты до пределов, поглощающих основную часть рабочего времени. «Ж...па стала шире плеч» – несколько грубый, но точный диагноз, который без стеснения ставят сами полицейские.