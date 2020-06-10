Полиция не нашей мечты

Но есть и не настолько выразительные картины. Гораздо больше анонимных для общества ситуаций. Государство и граждане встречаются, когда государству что-то нужно от граждан или же когда гражданам потребовалась та или иная, как принято сейчас говорить, услуга. Это и создает основное содержание ежедневной не явной обществу публичной политики, когда представители государства используют свои полномочия, а граждане – свои права. Такая публичная политика всюду регламентирована в процедурах.