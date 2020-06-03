Россия открывается для досмотра

Часть экспертов, особенно профессионально связанных с полицией, поправки, которые МВД продвигает с 2018 г., приветствует. Закон, по их мнению, не только даст наконец-то права людям быть защищенными от полицейского произвола, но и увеличит гарантии для самих полицейских. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что предложенные нововведения ничего нового и не принесут, поскольку они лишь закрепляют то, что и так уже воплощено в рутинных действиях полиции.