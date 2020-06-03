Россия открывается для досмотра

Россия открывается для досмотраЧем опасны для общества поправки в закон о полиции
Полиция оказалась в центре общественного внимания и в США, и в России. В США происходят массовые беспорядки после гибели человека во время жесткого задержания. В России же идет общественное обсуждения поправок в принятый более девяти лет назад закон о полиции.
Часть экспертов, особенно профессионально связанных с полицией, поправки, которые МВД продвигает с 2018 г., приветствует. Закон, по их мнению, не только даст наконец-то права людям быть защищенными от полицейского произвола, но и увеличит гарантии для самих полицейских. Однако большинство комментаторов сошлись во мнении, что предложенные нововведения ничего нового и не принесут, поскольку они лишь закрепляют то, что и так уже воплощено в рутинных действиях полиции.
Закон о полиции 2010 г., наверное, единственный документ, который был принят после широкой общественной дискуссии и при участии правозащитников. Новым законом старались стереть образ морально разложившейся милиции, представители среднего руководства которой, как печально известный майор Евсюков, в пьяном виде стреляют в людей. Закон формировал имидж полиции как хорошо обеспеченной и профессиональной, ответственной перед людьми службы, с серьезными критериями профессионального отбора, высокими стандартами и главное – законностью принятых полицейскими решений.