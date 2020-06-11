Криминальный след солярки

Криминальный след соляркиСтоило бы заниматься предотвращением аварий, а не только уголовными делами
Реакцией властей на экологическую катастрофу в окрестностях Норильска, где в арктические водоемы и почву вылилось более 20 000 тонн дизельного топлива, стало не изучение ситуации, а уголовные дела. Если разбирательство этим и ограничится, Арктика продолжит страдать.
Подобного размаха экологические катастрофы случаются в мире, к сожалению, не впервые, и уже хорошо известно, что делать: попытаться собрать максимум отравы, а затем рационально и последовательно выяснить причины происшедшего, чтобы ничего подобного больше не допускать.
Новости из Норильска показывают, что меры – весьма хаотические – в связи с аварией на ТЭЦ-3 различные органы власти принимают: отчитываются о разлившемся дизельном топливо, мониторят загрязнение рек, что-то пытаются собрать. Но главное не это: основным ответом на катастрофу становятся, похоже, уголовные дела.