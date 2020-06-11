Криминальный след солярки

Подобного размаха экологические катастрофы случаются в мире, к сожалению, не впервые, и уже хорошо известно, что делать: попытаться собрать максимум отравы, а затем рационально и последовательно выяснить причины происшедшего, чтобы ничего подобного больше не допускать.