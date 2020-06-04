Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Почему дизельное топливо затопило Арктику

К происшествиям не готовы ни инфраструктура, ни ответственные люди
Владимир Рувинский
Денис Кожевников / ТАСС

Российскую Арктику очень быстро меняет глобальное потепление, но еще быстрее оказалась ТЭЦ-3 в Норильске. Более 20 000 т дизельного топлива вылилось из ее хранилища в соседние реки и потекло к Карскому морю. Это экологическая катастрофа – и она характеризует работу и промышленного предприятия, и властей.

Днем 29 мая очевидец аварии – водитель Андрей Афиногенов рассказал изданию Baza, что проезжал мимо Норильской ТЭЦ-3, когда увидел разлив дизельного топлива. На месте аварии никого из персонала не было – утечку никто, похоже, не замечал бы и дальше, если бы его машина не застряла в провалившемся грунте и не загорелась, в результате чего возник пожар на площади порядка 350 кв. м. 

Когда точно произошла авария, пока не ясно. Все топливо в хранилище – это примерно 350 железнодорожных цистерн – попало в местный ручей, оттуда – в реки на расстояние более 20 км от места аварии (по данным Росприроднадзора) и в озеро Пясино, откуда вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Даже если в него нефтепродукты не попадут – на их пути выставили заградительные боны, – катастрофа по количеству горючего, попавшего в реки, – федерального масштаба, считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF России» Алексей Книжников.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных