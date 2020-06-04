Почему дизельное топливо затопило Арктику

Когда точно произошла авария, пока не ясно. Все топливо в хранилище – это примерно 350 железнодорожных цистерн – попало в местный ручей, оттуда – в реки на расстояние более 20 км от места аварии (по данным Росприроднадзора) и в озеро Пясино, откуда вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Даже если в него нефтепродукты не попадут – на их пути выставили заградительные боны, – катастрофа по количеству горючего, попавшего в реки, – федерального масштаба, считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF России» Алексей Книжников.