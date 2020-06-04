Почему дизельное топливо затопило Арктику

Почему дизельное топливо затопило АрктикуК происшествиям не готовы ни инфраструктура, ни ответственные люди
Российскую Арктику очень быстро меняет глобальное потепление, но еще быстрее оказалась ТЭЦ-3 в Норильске. Более 20 000 т дизельного топлива вылилось из ее хранилища в соседние реки и потекло к Карскому морю. Это экологическая катастрофа – и она характеризует работу и промышленного предприятия, и властей.
Днем 29 мая очевидец аварии – водитель Андрей Афиногенов рассказал изданию Baza, что проезжал мимо Норильской ТЭЦ-3, когда увидел разлив дизельного топлива. На месте аварии никого из персонала не было – утечку никто, похоже, не замечал бы и дальше, если бы его машина не застряла в провалившемся грунте и не загорелась, в результате чего возник пожар на площади порядка 350 кв. м.
Когда точно произошла авария, пока не ясно. Все топливо в хранилище – это примерно 350 железнодорожных цистерн – попало в местный ручей, оттуда – в реки на расстояние более 20 км от места аварии (по данным Росприроднадзора) и в озеро Пясино, откуда вытекает река Пясина, впадающая в Карское море. Даже если в него нефтепродукты не попадут – на их пути выставили заградительные боны, – катастрофа по количеству горючего, попавшего в реки, – федерального масштаба, считает руководитель программы по экологической ответственности бизнеса «WWF России» Алексей Книжников.