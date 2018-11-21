Почему развалилась охрана природы

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Эксплуатация природных ресурсов, обеспечивающих значительную долю бюджетных доходов и в пределе – само существование нынешней политической элиты, убивает природу нашей страны, и чем дальше, тем быстрее. Антропогенная нагрузка на природу, как правило, увеличивается при высоких темпах роста экономики, но в России это не так. Явное улучшение экологической ситуации в России наблюдалось в лихие 90-е – с начала 1990-х примерно до 1998–2002 гг., пишет директор по программам Greenpeace Иван Блоков в 419-страничной монографии «Окружающая среда и ее охрана в России. Изменения за 25 лет», в которой он систематизировал данные почти из 1500 источников (в основном официальных). В 1999–2008 гг. российский ВВП рос в среднем на 6,9% в год – в этот период улучшение сменилось разнонаправленными колебаниями, а в кризисные 2009–2017 годы при росте ВВП в среднем на 0,7% негативные показатели состояния природной среды нарастали, констатирует эколог.

Ухудшение носит системный и фронтальный характер. Так, за последние 10 лет почти вдвое выросло количество зафиксированных случаев (а фиксируются не все) экстремального загрязнения водоемов. Как показательный пример Блоков приводит состояние Невы в Санкт-Петербурге: сколько за 25 лет было программ, сколько строили очистных сооружений – а качество воды в Неве лучше не стало. То же и с водами Волги, а в Днепре, Печоре, Кубани качество вод в последние шесть лет даже ухудшается. Только по официальным данным организаций и предприятий, в 2015–2017 гг. масса сбрасываемых в водоемы сульфатов выросла на 15,8% до 2,2 млн т, хлоридов – на 3,6% до 5,8 млн т, свинца – на 8,8% до 5 т. Несмотря на активное строительство очистных сооружений в нулевые, общий объем сточных вод, подвергающихся очистке, напротив, уменьшается. При этом только 15% сточных вод, проходящих через очистные сооружения, очищается до нормативных значений. Неудивительно, что в целом 80–90% водоемов до сих пор не отвечает нормам экологического благополучия.