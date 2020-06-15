Не учите Родину любить

Не учите Родину любитьК чему ведут поправки о патриотическом воспитании
Возвращение патриотического воспитания в школу приветствует большинство россиян, показывают опросы. Однако молодежь уже знает, что такое школьный патриотизм, и, хотя чаще соглашается с тем, что он должен быть в программе, отнюдь не считает его эффективным.
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел телефонный опрос об отношении россиян к патриотическому воспитанию и его обязательному преподаванию в школах. Ввести его в программу школ и средних профессиональных учебных заведений предложил в мае 2020 г. президент Владимир Путин, внесший соответствующие поправки в закон «Об образовании».
Ответы продемонстрировали значительную разницу во взглядах молодежи и остального населения на все элементы патриотического воспитания.
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