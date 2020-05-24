С военно-патриотическим приветом

С военно-патриотическим приветомПринципы поправленной Конституции уже действуют
Работа с молодежью давно политизирована Кремлем, но патриотизма не хватало, решил президент Владимир Путин – и внес поправки в закон об образовании. Такой подход поможет воспитать разве что конформизм.
22 мая Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании, знаменующие разворот государства к архаическому подходу в среднем и высшем образовании. Президент своими поправками, во-первых, меняет понятие «образовательной программы». В нее добавляются «программа воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации».
Во-вторых, президент Путин уточнил смысл имевшегося в законе понятия «воспитание»: оно должно формировать у учащихся «чувство патриотизма и гражданственности», уважение «к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества», к закону и правопорядку.